Quién es Paloma Ramón, la nueva novia de Frank Cuesta y su mayor apoyo tras ser detenido

El 2025 ha sido un año particularmente desafiante para Frank Cuesta. A principios de enero, el conocido aventurero reveló que estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia tras la reaparición de una leucemia acelerada, enfermedad con la que ha convivido durante los últimos quince años. Como si esto no fuera suficiente, hace pocas semanas fue detenido bajo la acusación de poseer ilegalmente algunas especies protegidas. Cuesta ha denunciado el procedimiento como injusto e irregular, generando un intenso debate. Por suerte, en esta nueva etapa no está sólo porque ha vuelto a encontrar el amor.

A pesar de las dificultades, Frank Cuesta ha conseguido mirar hacia el futuro con optimismo. En medio de la adversidad, ha encontrado un nuevo pilar de apoyo en su vida: Paloma Ramón. Su nombre ha comenzado a resonar con fuerza en el entorno del presentador y su presencia ha sido fundamental en estos tiempos convulsos. Tras los numerosos conflictos legales con su ex mujer, Yuyee, con quien tiene cinco hijos y mantiene disputas sobre la propiedad del Santuario Libertad en Tailandia, Paloma se ha convertido en su mayor aliada y confidente. Pero, ¿quién es ella?

Paloma, un amor que nació en Internet

Paloma Ramón, una valenciana de 35 años, conoció a Frank Cuesta a través de las redes sociales. Admiradora de su trabajo, contactó con él por correo electrónico para conocer más sobre el santuario que el aventurero mantiene en Tailandia. Tras su primer encuentro en 2021, su conexión se fortalecía y lo que comenzó como una simple interacción entre fan y referente se transformó en una relación sentimental.

Adaptarse a la vida en el Santuario Libertad no ha sido sencillo para Paloma. Acostumbrada a un estilo de vida diferente, tuvo que enfrentar grandes desafíos para convivir en un entorno dominado por la naturaleza y el rescate de especies en peligro. Uno de los episodios más complicados fue un ataque de un avestruz, que la obligó a apartarse del santuario durante dos meses. No obstante, su determinación y compromiso con Frank la hicieron regresar.

En estos momentos está plenamente integrada y adora a su familia. «Mis hijos a Paloma la respetan un huevo. Y cualquier mujer que estuviera a mi lado que no fuera su madre les caía mal. De sugar daddy no tengo nada, porque ella trabaja como la que más», comenta el líder de Frank de la Jungla.

Los problemas de la novia de Frank Cuesta

La presencia de Paloma en la vida de Frank Cuesta no ha estado exenta de controversias. Uno de los principales detractores de su relación es Chi Wildlife, un youtuber que ha insinuado que Paloma podría haber exacerbado los problemas del aventurero, en especial su disputa con Yuyee. Pese a estos comentarios, Cuesta ha preferido no tomar partido en el conflicto, asegurando que tanto su relación con Chi Wildlife como con Paloma son importantes para él y no quiere perder a ninguno de los dos.

Las especulaciones sobre el vínculo entre Frank Cuesta y Paloma Ramón crecían hasta que el propio aventurero decidió despejar las dudas. En una entrevista con Javi Oliveira, amigo suyo y creador de contenido, confirmó su relación con Paloma, afirmando que mantienen «una relación personal».

Un proyecto en común

El futuro de Frank Cuesta sigue siendo complejo. Tras su detención, circularon rumores de que su ex mujer, Yuyee, podría estar detrás de la denuncia, aunque ella misma negó esas acusaciones en un comunicado. Mientras espera la resolución de sus procesos legales, el naturalista ha anunciado que el Santuario Libertad continuará operando. «Estos días he podido hablar muchísimo con mis hijos, con Paloma y hemos tomado una decisión entre todos. La decisión es que el Santuario va a continuar, obviamente sin problemas», declaró en un video en su canal de YouTube.

En cuanto a su futuro personal y profesional, el empresario dejó entrever que su plan es trasladarse a otro país y continuar con su misión de protección animal en un nuevo entorno. «Cuando termine todos estos procesos legales y pueda salir del país, viajar y tener una vida más normal, haremos lo mismo que hemos hecho aquí en otro sitio», afirma.

Paloma Ramón es una mujer apasionada por la naturaleza y los animales. Su presencia en la vida de Frank Cuesta ha sido crucial en momentos de crisis y ha demostrado ser una compañera inquebrantable. Desde su primera visita al santuario en 2021, ha sido parte activa de su entorno, enfrentando desafíos y aprendiendo a convivir con la compleja realidad de la conservación animal.

Si bien su vida ha cambiado radicalmente desde que conoció a Cuesta, Paloma se mantiene firme en su apoyo al aventurero y en su compromiso con la protección de la fauna. Aunque los próximos pasos de la pareja aún son inciertos, lo que está claro es que el protagonista de nuestra noticia no está sólo en esta nueva etapa de su vida. Juntos, él y Paloma afrontan un futuro lleno de desafíos, pero también de esperanza. ¿Conseguirán librarse para siempre de las presiones de Yuyee?