Santuario Libertad: así es el lugar que ha desatado la guerra entre Frank Cuesta y Yuyee

Santuario Libertad. Dos palabras que últimamente Frank Cuesta no se quita de la boca. El aventurero asegura que su ex mujer se ha aprovechado de este templo para hacerle daño, pero ¿cómo es esta finca? Frank la puso a nombre de Yuyee porque el inmueble está ubicado en Tailandia y las leyes del país le impedían tener una propiedad por no haber nacido allí. El acuerdo era que legalmente le pertenecía a la madre de sus hijos hasta que estos tuvieran la edad oportuna.

Sin embargo, la situación ha dado un giro de 180 grados. La modelo tailandesa se ha enamorado de otra persona y Frank considera que está recibiendo una influencia negativa. Sea como sea, Yuyee le pide a su ex un alquiler. Debe pagar 225.000 euros si desea disfrutar del Santuario Libertad, cantidad que debe ser abonada en cuatro cuotas.

Frank Cuesta y Yuyee Alissa Intusmith.

Yuyee asegura que le pide este dinero porque Cuesta nunca le ha pagado la pensión de sus hijos, algo que el presentador niega en rotundo. De hecho ha aportado pruebas que demuestran que sí se ha ocupado de la familia que formaron, al menos mandando dinero de forma periódica. Frank insinúa que su ex pareja se ha gastado este dinero en un estilo de vida poco recomendable.

37 hectáreas que cuestan 860.000 euros

Frank Cuesta se dio a conocer en 2010 gracias a los programas de televisión que ha presentado. En aquel momento en los medios se ganaba mucho dinero y decidió invertirlo en un santuario. Utiliza este espacio para rescatar animales. Tiene 37 hectáreas y en su momento pagó 860.000 euros, aunque se ha revalorizado en los últimos tiempos.

El comunicador ha hecho una gran labor. Dentro de su finca hay un canal artificial, abrevaderos para los animales y una vivienda. Tanto es así que su hijo Zape, que actualmente vive en España, asegura que la única motivación que tiene para visitar Tailandia es pasar unos días en esta propiedad.

Frank ha invertido todo su patrimonio en el Santuario Libertad. Además del precio que pagó por el terreno, se gastó 103.000 euros en el vallado, el cableado subterráneo, las edificaciones, las excavaciones y una infinidad de mejoras para que tanto él como su familia pudieran disfrutar de este lugar.

Mantener todo esto es muy caro. Frank Cuesta desveló en Twitch y YouTube que recibe donaciones de gente para ayudarle a que el santuario siga en pie. Él mismo calculó que reunía unos 12.000 euros todos los meses que iban destinados exclusivamente a la labor social que está haciendo con su templo.

¿Cuánto cuesta visitar el santuario de Frank Cuesta?

Afortunadamente Frank Cuesta ha encontrado otra forma de mantener el Santuario Libertad. Ha aprovechado su buena reputación para organizar visitas, incluso da la posibilidad de quedarse a dormir. La tarifa más económica es la de mediodía, que tiene un precio de 347 euros. Por 50 más puedes pasar la noche allí, rodeado de la naturaleza y de todo lo que ha construido el presentador.

Página web de Santuario Libertad.

Dentro del templo hay muchas cosa que hacer. Frank se ofrece para impartir pequeños cursos, para enseñar el entorno a sus clientes y se entrega al 100% para que todo el mundo tenga oportunidad de conocer lo que sucede dentro del terreno. Los grupos son de un máximo de ocho personas, así que es una experiencia muy personalizada.

«Es un lugar seguro, y donde los animales pueden disfrutar del resto de su vida en libertad. He dedicado toda mi vida para ello y hoy, puedo invitaros a ver de cerca mi obra maestra. Estoy orgulloso de poder ofrecer una experiencia inolvidable, donde podrán descubrir la naturaleza desde una perspectiva única y diferente», escribe en su página web.