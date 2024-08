La vida de Frank Cuesta, conocido popularmente como Frank de la Jungla, está marcada por su pasión por los animales y la naturaleza, pero también por una historia de amor tan conmovedora como trágica con Yuyee Alissa Intusmith, su ex mujer y madre de sus cuatro hijos; que ahora podría poner en riesgo el Santuario Libertad. Un espacio de 37 hectáreas en el que Frank acoge a animales de numerosas especies que han sido rescatados del comercio ilegal, y que creó la dupla antes de formalizar su separación.

Frank Cuesta explicó hace varios días, a través de sus redes sociales, que al tiempo que recibió los papeles del divorcio con Yuyee, también le llegó un documento redactado por la nueva «pareja» de su ex mujer, solicitándole «3.500 euros al mes» en concepto de alquiler por el terrero en el que está ubicado el santuario. Y es que según Cuesta, aunque él crease y financiase el enclave, en el país no se puede tener nada en propiedad si no has nacido allí, que no es el caso de Frank. Con esto, el televisivo llegó a un acuerdo con Yuyee para ponerlo a nombre de sus hijos cuando fuera el momento. Algo, esto último, que se podría torcer debido a la aparente enemistad actual entre la ex pareja.

«Todo esto comienza para mí cuando empieza una nueva relación que tiene. Y de repente empiezan las dudas, los resquemores, no sé si rencores, no sé si cualquier cosa, pero el santuario no está a nombre de Zorro y a mí se me ha pedido que pague 3.500 euros de alquiler», explicó Frank.

Frank y Yuyee se conocieron en Tailandia, país donde Frank se estableció hace muchos años atraído por su biodiversidad y la posibilidad de trabajar con reptiles y otros animales exóticos. Yuyee, una ex modelo y cantante tailandesa, compartía con él una profunda conexión con la naturaleza y una pasión por la conservación de la vida silvestre. Su relación floreció rápidamente, llevando a la pareja a compartir tanto en el ámbito personal como en el profesional, colaborando juntos en diversos proyectos de rescate y protección animal.

Sin embargo, la vida de Frank y Yuyee tomó un giro drástico en 2014 cuando Yuyee fue arrestada y condenada a prisión en Tailandia por un supuesto delito de tráfico de drogas. Frank ha sostenido firmemente la inocencia de Yuyee, denunciando irregularidades en el proceso judicial y alegando que su arresto fue una represalia por sus denuncias contra el tráfico ilegal de animales en la región. «»Mi familia y yo seguiremos luchando por lo que es justo y con la cabeza bien alta», dijo en una ocasión. La lucha por la liberación de Yuyee ha sido una constante en la vida de Frank desde entonces, afectando su bienestar emocional y financiero. Hasta ahora.