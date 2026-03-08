Quién es Ariadna Vargas Llosa: edad y a qué se dedica la nieta del escritor candidata a ser Miss Perú USA 2026

El apellido Vargas Llosa ha estado ligado durante décadas al mundo de la literatura. Sin embargo, una nueva generación de la familia comienza a abrirse camino en ámbitos muy distintos. Es el caso de Ariadna Vargas Llosa, nieta del escritor peruano Mario Vargas Llosa, que a sus 25 años se ha convertido en una de las candidatas al certamen Miss Perú USA 2026, un concurso que reúne a jóvenes de origen peruano residentes en Estados Unidos.

La joven, que ha centrado su trayectoria en el mundo de la moda, podría convertirse en una de las protagonistas de la gala que se celebrará el próximo 26 de marzo en Salt Lake City. La ceremonia tendrá lugar en el Capitolio del estado de Utah y reunirá a candidatas que representan a distintas comunidades de la diáspora peruana en Norteamérica.

Para Ariadna, el certamen supone una oportunidad para dar mayor visibilidad a un proyecto personal que va más allá del modelaje. Desde la organización del concurso destacan que representa a una generación de mujeres con identidad multicultural y una fuerte vocación, rasgos que han marcado tanto su vida personal como su carrera profesional.

¿Quién es Ariadna Vargas Llosa?

A diferencia de su abuelo, cuya carrera estuvo dedicada a la literatura y al pensamiento político, Ariadna Vargas Llosa ha orientado su vida hacia el ámbito creativo de la moda. Desde muy joven mostró interés por el diseño, el modelaje y la gestión de marcas, un camino que terminaría consolidando con su formación académica.

Nacida en el seno de una familia de origen peruano hace 26 años, la joven creció en un entorno internacional que influyó decisivamente en su visión del mundo. Esa experiencia es uno de los aspectos que, según su propia biografía en el certamen, define su personalidad y su manera de entender el trabajo creativo.

La candidata defiende una concepción de la moda que combina estética, identidad cultural y responsabilidad social. En ese sentido, considera que el diseño puede convertirse en una herramienta para preservar tradiciones artesanales y generar un impacto positivo a través de la creatividad. Ese enfoque también se refleja en sus proyectos empresariales. Ariadna es fundadora de Beau Street Shop, una plataforma de moda que apuesta por marcas emergentes y por prendas elaboradas de forma artesanal en distintos países del mundo, con especial atención a firmas latinoamericanas.

Así es la vida de Ariadna Vargas Llosa

La vida de Ariadna Vargas Llosa ha estado marcada por un constante movimiento entre distintas ciudades. Actualmente divide su tiempo entre Dubái y Nueva York, dos centros internacionales de la moda y los negocios.

En los últimos años ha desarrollado su actividad profesional principalmente en Dubái, donde se instaló tras la pandemia y comenzó a trabajar en la organización de eventos para empresas vinculadas al sector del lujo y la moda. Entre las compañías con las que ha colaborado figura la firma de eventos Luxcartel, especializada en experiencias exclusivas para marcas internacionales.

A comienzos de 2026 la empresaria dio un paso más en su carrera al lanzar su propia línea de ropa. La colección combina el trabajo de sastres españoles con talleres de Emiratos Árabes Unidos, reflejando la influencia de las distintas culturas que han marcado su trayectoria personal.

Ese enfoque cosmopolita responde también a su historia familiar. Ariadna es hija de Gonzalo Vargas Llosa, segundo hijo del escritor peruano, y de la empresaria chilena Josefina Said. La pareja se separó en 2007, pero ambos han mantenido una presencia relevante en la formación de sus hijas.

Una formación excelente

La infancia y adolescencia de Ariadna transcurrieron en distintos países, siguiendo los destinos profesionales de su familia. Durante varios años estudió en Suiza, donde asistió al prestigioso internado Institut Le Rosey, conocido por haber formado a miembros de la élite política y empresarial internacional. Posteriormente continuó su educación en el centro internacional International School of Geneva, uno de los colegios privados más antiguos del mundo dedicados a la enseñanza internacional.

Tras finalizar sus estudios preuniversitarios se trasladó a Estados Unidos, donde cursó Relaciones Públicas y Publicidad en Suffolk University, en la ciudad de Boston. Aquella etapa fue determinante para definir su orientación profesional hacia el marketing y la gestión de marcas.

Una vez graduada, regresó a España para especializarse en gestión de moda en el IED Istituto Europeo di Design de Madrid, donde completó un máster en Fashion Management. Esa formación le permitió profundizar en la estrategia empresarial del sector y en el desarrollo de proyectos creativos.

La nieta de Vargas Llosa ahora está muy ilusionada con su carrera como modelo y se está esforzando para llegar lejos. El concurso Miss Perú USA se ha convertido en los últimos años en una plataforma para jóvenes de origen peruano que residen en Estados Unidos o mantienen vínculos con el país. La ganadora obtiene la oportunidad de representar a la comunidad peruana en certámenes nacionales e internacionales, de ahí que Ariadna esté tan ilusionada. Pero, ¿conseguirá su objetivo? Sólo el tiempo lo dirá.