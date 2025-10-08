España ha vuelto a rendirle homenaje a Mario Vargas Llosa a punto de que se conozcan más detalles de su relación con Isabel Preysler. La reina de corazones se abrirá en canal como nunca a través de unas páginas en las que contará su punto de vista de las historias contadas en su nombre. Además, dejó claro que no tenía sentido que no se refiriera a sus amores del pasado -como el Premio Nobel-, pues todos ellos han formado parte de sus vivencias.

Ahora, Ariadna Vargas Llosa, acudió el pasado 7 de octubre a la entrega de premios en la 2ª edición del evento Influencia Hispania, en Madrid, donde pudo dedicarle unas palabras a su abuelo fallecido, Mario Vargas Llosa. Este reconocimiento supone todo un honor para los Vargas Llosa, que el pasado 22 de septiembre plató a Isabel Díaz Ayuso en la entrega de la Medalla Internacional de las Artes a título póstumo al Premio Nobel.

Las emotivas palabras de su nieta

Ariadna ha reconocido que ha sido «increíble» recoger este premio en nombre de su abuelo. La nieta del Nobel ha explicado que su familia está muy bien, aunque ha evitado pronunciarse sobre las memorias de Isabel Preysler, que saldrán a la luz en solo 15 días.

La nieta de Vargas Llosa recoge un premio en su nombre. (Foto: Gtres)

Sin embargo, sí que ha entonado unas palabras cuando se ha subido al escenario a recoger el premio. «En nombre de mi abuelo, Mario Vargas Llosa, y de toda nuestra familia, queríamos daros las gracias por este reconocimiento. Como nieta es un orgullo. Más allá del escritor universal que era, siempre será el abuelo que nos enseñó con el ejemplo y que nos compromete seguir cultivando los valores que dejó», ha dicho Ariadna al recoger al galardón en nombre del escritor.

El desplante a Ayuso

Esta reaparición de un miembro del clan Vargas Llosa llega solo tres semanas después del desplante de los hijos del Premio Nobel a Ayuso en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Entonces, la ausencia de los familiares del ex de Isabel Preysler fue todo un misterio, pues siempre han alabado la labor de Isabel Díaz Ayuso como Presidenta de la Comunidad de Madrid -y viceversa-, que le dedicó unas palabras a pesar de la ausencia de sus allegados: «Era un español de Perú, dandy, genio y figura de éxito y prestigio mundial (…). Hemos tenido la suerte de que Madrid haya sido su casa».

De hecho, Álvaro, el primogénito, se mostró públicamente afín a la política cuando falleció su padre. Ayuso «lamentó profundamente la muerte del Nobel Vargas Llosa», la cual consideró «una gran pérdida para la literatura universal». Además, la gobernanta del Partido Popular desveló que mantenía una relación cercana con Mario, pues dijo entonces que le echaría mucho de menos. Unas palabras que su hijo agradeció. Además, no dudó en decir que Ayuso «es de esas líderes que aparecen rara vez en el firmamento político».