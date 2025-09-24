El pasado 22 de septiembre, Isabel Díaz Ayuso entregó la Medalla Internacional de las Artes al escritor Mario Vargas Llosa -a título póstumo-. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, que reconoció la trayectoria del Premio Nobel, no estuvo arropada entonces por los miembros del clan Vargas Llosa. Una sonada ausencia que es todo un misterio. Además, llama especialmente la atención que ninguno de los hijos del peruano -Álvaro, Gonzalo y Morgana- no solo no estuviera presente en este acto, sino que ninguno de ellos ha agradecido este galardón a su padre.

Cada vez que el autor de La ciudad y los perros ha sido recordado o reconocido, sus descendientes han hecho mención de ello en sus redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto.

El silencio de los hijos de Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa junto a su familia. (Foto: @AlvaroVargasLl)

Desde que su progenitor falleciera, los vástagos del escritor han querido rendirle homenaje en innumerables ocasiones a través del universo 2.0. En sus perfiles personales, han publicado -tras la muerte de Vargas Llosa- algunos recuerdos con el Premio Nobel. De hecho, el pasado 14 de mayo, su única hija mujer, Morgana, compartió un vídeo de lo más emotivo con motivo del cumpleaños de su padre: «Hoy vamos a recordar cosas bonitas. En 2019 celebramos tu cumpleaños en Córdoba. Cómo nos reímos esa noche».

Al contrario que en esta ocasión en la que no ha estado presente ni se ha pronunciado sobre ello, Álvaro, el primogénito de Vargas Llosa, se mostró muy agradecido con el mensaje que recibió por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid tras el fallecimiento del autor de Los cachorros. «Muchas gracias, presidenta», escribió en su perfil de X. Además, en una entrevista, confesó que sentía una gran admiración por Ayuso: «Ayuso es de es de esas líderes que aparecen rara vez en el firmamento político». Unas palabras que emocionaron mucho a la política: «Mario Vargas Llosa era un español de Perú, dandy, genio y figura de éxito y prestigio mundial. Hemos tenido la suerte de que Madrid haya sido su casa».

A pesar de la buena sintonía por ambas partes a lo largo del tiempo, lo cierto es que ahora los miembros de la familia del escritor no han hecho mención al reconocimiento que la Comunidad de Madrid le ha hecho al novelista.

De la misma manera, los descendientes del escritor también agradecieron el pésame de los Reyes de España. «La conmovedora carta que nos han hecho llegar Sus Majestades los reyes don Felipe y doña Letizia y que agradecemos profundamente», escribió el primogénito de Vargas Llosa en su cuenta de X.

Sin embargo, Álvaro Vargas Llosa sí que se ha pronunciado sobre la presentación del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará del 13 al 17 de octubre en Arequipa -la ciudad natal del Premio Nobel-, donde descubrirán el Diccionario Vargas Llosa, que recoge términos y voces de la obra del peruano. «Mi padre estará presente, no solo en espíritu, sino también en palabra. Estamos ya muy abrumados por la enorme cantidad de homenajes que ha recibido. La mejor manera de honrar a un escritor es leer su obra, y esa obra tiene que estar disponible para el público», dijo su primogénito. Asimismo, los familiares del escritor fallecido sí que estarán en este acto, en el que también estará presente Felipe VI.