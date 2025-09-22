Este lunes, 22 de septiembre, Isabel Díaz Ayuso ha entregado la Medalla Internacional de las Artes, a título póstumo, al escritor Mario Vargas Llosa. Lo ha hecho en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, enclave hasta donde se han desplazado una larga lista de invitados (algunos VIPS) que no han querido perderse la ceremonia. Sin embargo, lo más llamativo es que entre los presentes no se encontraba ningún familiar del Premio Nobel.

Hasta ahora, los motivos de la ausencia de los miembros del clan mencionado son todo un misterio, pero lo cierto es que llama la atención porque siempre han halagado la trayectoria del escritor, por lo que se esperaba que asistieran al evento cultural.

Isabel Díaz Ayuso durante los Premios Cultura en Madrid. (Foto: Gtres)

De los tres hijos de Mario Vargas Llosa, Álvaro, el primogénito, se ha mostrado públicamente afín a Isabel Díaz Ayuso y su política. Cuando falleció su padre, la presidenta de la Comunidad de Madrid expresó su más sentido pésame en la red, algo que el mencionado quiso agradecerle. «Muchas gracias, presidenta», escribió en su perfil oficial de X. Además, en una entrevista, confesó que, bajo su punto de vista, «Ayuso es de esas líderes que aparecen rara vez en el firmamento político». Es por ello por lo que no ha pasado desapercibido que no haya querido estar en un día tan especial, presidido por la mencionada, la cual se ha deshecho en halagos hacia el galardonado. «Era un español de Perú, dandy, genio y figura de éxito y prestigio mundial […] Hemos tenido la suerte de que Madrid haya sido su casa», manifestaba.

Los momentos más emblemáticos de las ceremonia

La gala ha comenzado con el homenaje del Gobierno regional al Premio Nobel de Literatura, representando en el escenario una lectura dramatizada de alguna de las obras del fallecido autor. Arturo Querejeta y Pepa Pedroche han sido los encargados de protagonizar dicho momento en su honor. Además de Vargas Llosa, los Premios Cultura también han distinguido a 15 referentes como el Dúo Dinámico en la categoría de Música Popular. Un momento en el que Ramón Arcusa no ha podido evitar las lágrimas al recordar a su compañero de profesión y gran amigo recién fallecido. «Manolo nos dejó. Pero nosotros pintamos de color una España de blanco y negro […] Ojalá estuvieras aquí con nosotros», expresaba.

Isabel Díaz Ayuso y Ramón Arcuso en los Premios Cultura. (Foto: Gtres)

El músico y director de orquesta Enrique García Asensio, también ha sido premiado en la categoría Música Clásica, así como Marisa Paredes también se ha sumado a la lista de galardonados de manera póstuma, considerada, en palabras de Ayuso, «una actriz de rasgos, voz y temple que deja huella». Por último, Inditex ha ganado el premio en la categoría de moda, justo 50 años después del nacimiento de Zara. «Es una historia que comenzó en Galicia y que ya es una leyenda […] Madrid ha sido su escaparate», decía Ayuso.