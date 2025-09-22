Isabel Díaz Ayuso recicla look y ‘resucita’ una marca desaparecida

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar una lección de estilo. La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha asistido a la entrega póstuma de la Medalla Internacional de las Artes a Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado mes de abril. La política ha asistido a esta jornada con un look con un claro guiño a la moda española con un estampado de lunares.

Si por algo se caracteriza el estilo de la líder del Partido Popular en la capital española es por su elegancia y sobriedad. En muy pocas ocasiones la gobernanta ha tenido un descuido en sus outfits. Cuando acude a una gala, apuesta por vestidos de su amiga Vicky Martín Berrocal, lo que le convierte en la invitada perfecta. En su día a día, para una mayor comodidad -aunque sin perder de vista las tendencias-, Ayuso suele vestir con trajes de chaqueta -aunque nada tradicionales, ya que es habitual que sean estampados-.

Isabel Díaz Ayuso recicla un traje de chaqueta de una marca que desapareció. (FOTO: GTRES)

Su guiño a una marca taurina

La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha lucido para este evento -que estaba dentro de su agenda oficial-, un diseño de Ara de Rey, una de las marcas favoritas de las influencers y que se caracteriza por ser una firma prêt-à-couture donde destacan las chaquetas regionales y toreras -simulando un traje de luces-. Aunque para esta ocasión Ayuso ha apostado por una blazer negra con lunares -un estampado muy típico de España-, lo cierto es que parece que la política tenía en su fondo de armario ya que su creadora, Zoe Rey, echó el cierre el pasado mes de mayo: «Ara de Rey nació del amor por la belleza y la tradición. Esto es un hasta siempre, aunque algún día volveremos a encontrarnos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesús de Medinaceli | Madrid (@medinacelimadrid)

De hecho, resulta imposible conocer el precio del traje, ya que su web tampoco existe, aunque sí sus redes, ya que permanecen imágenes de algunas de sus clientas del pasado como las influencers Marta Lozano, Rocío Osorno o Ana Moya Calzado. Un dos piezas que lució hace solo unos meses, concretamente durante la procesión madrileña de Jesús de Medinaceli, que ha complementado con un top en color burdeo para romper con el negro.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid complemento el look con unos stilettos de Isabel Abdo. (FOTO: GTRES)

Para completar el atuendo, Ayuso ha llevado unos stilettos de su tocaya Isabel Abdo, una marca especializada en tacones -y la favorita de la Reina Letizia- (tal y como reza su web, el precio de estos zapatos rondan los 215€-269€) y unos discretos pendientes con una piedra del mismo tono que el top.

En cuanto al beauty look, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por la comodidad. La política se ha recogido el pelo para este acto, aunque ha dejado que algunos mechones taparan su rostro. Un peinado que ha cambiado horas después en la inauguración del II Madrid Investment Fortum, donde se ha dejado la melena suelta.