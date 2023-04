¿Quién acompañará a Ana Obregón a su entrevista en ‘El Hormiguero’?

Ana Obregón, según ha contado Pablo Motos, va a sentarse “próximamente” en ‘El Hormiguero’, pero el contrato no está cerrado todavía. Hace falta ultimar algunos detalles, entre otras cosas porque la actriz y presentadora supuestamente no sabe cuándo volverá a España. La periodista Beatriz Cortázar asegura que ya tiene fecha de vuelta, pero que no quiere dar el dato para poder aterrizar tranquila. La expectación es máxima porque Ana tiene entre manos un proyecto muy importante para ella: la presentación de ‘El chico de las musarañas’, su segundo libro.

Siguiendo las informaciones publicadas, el libro está siendo un éxito. Todavía no ha salido a la venta y ya va por la segunda edición. Ana Obregón se ha abierto en canal y lo ha contado todo, hasta los asuntos relacionados con Anita, su nieta. La colaboradora Marisa Martín-Blázquez asegura que Ana escribió el último capítulo de esta obra en Miami “cuando le vio la carita a la niña”. Es el punto y final para una historia que dará mucho de qué hablar. ¿Cuál va a ser una de las primeras paradas para presentar este trabajo? El programa de Pablo Motos.

Sus amigos no le dejarán sola

Ana Obregón tiene la suerte de ser íntima amiga de su representante. Estamos hablando de Susana Uribarri, quien lleva años trabajando con ella. Pablo Motos y su equipo han tenido que negociar la entrevista con Susana porque ella se encarga de estos temas. Lo más probable es que la mánager acuda con Ana al plató de ‘El Hormiguero’. Eso sí, todavía es pronto aventurar algún dato porque la entrevista no está cerrada y no ha trascendido las condiciones de la misma.

Nadie olvida que la ex de Alessandro Lequio trabaja en Antena 3 colaborando con varios espacios, como por ejemplo con ‘Mask Singer’. Por eso no es extraño pensar que su primera entrevista televisiva la conceda en el plató de ‘El Hormiguero’. El único problema es que primero debe atender al compromiso que tiene con la editorial de su libro. En teoría no puede hablar con nadie de ciertos temas hasta que no haga una rueda de prensa con la citada empresa. Beatriz Cortázar asegura que este evento ya está organizado y que será multitudinario.

Ana Obregón, muy cerca de Raúl Castillo

Raúl Castillo es el principal apoyo de Ana Obregón: su amigo del alma y gran confidente. Ra, como le llama la actriz, no era consciente del proceso de gestación subrogada ni de nada relacionado con el nacimiento de la pequeña Anita. No ha podido viajar a Miami porque, tal y como él mismo ha contado, tiene una agenda muy apretada y no puede permitirse unas vacaciones. Eso sí, hace videollamadas todos los días con Ana Obregón y ya conoce al bebé. Dice que es “una princesa” y que está deseando conocerla en persona. Falta muy poco. Le están preparando una fiesta de bienvenida. ¿Será Ra el que acompañe a Ana Obregón a ‘El Hormiguero’?

Todos quieren acompañar Ana

Ana Obregón reconoce que durante mucho tiempo, sobre todo después de la muerte de sus padres, se ha sentido sola. Pero ha dejado muy claro que está bien acompañada. De hecho no le faltan candidatos para estar con ella durante su entrevista en ‘El Hormiguero’. Lo más normal es que vaya con ella Susana Uribarri, aunque también se baraja el nombre de Raúl. Ra no le quiere dejar sola.