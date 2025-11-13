“¿Qué nos está pasando?” Adicciones, falta de límites y de valores educativos, causas del repunte de la violencia entre los jóvenes

Las adicciones, tanto a sustancias como a la tecnología, la falta de límites y de valores educativos son las razones que subyacen al incremento de la violencia entre los jóvenes, tanto en general, como dentro de la familia y en las relaciones de pareja. Estas son algunas de las conclusiones de la V Jornada Tolerancia Cero: “¿Qué nos está pasando?”, organizada este jueves por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias.

Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su Fundación, y Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia, han inaugurado el encuentro, que ha reunido a expertos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Fiscalía, de la Administración Pública y de diferentes ámbitos; Judicatura, Psiquiatría, Psicología y la Sociología

Las últimas memorias de la Fiscalía General del Estado evidencian que, año a año, los casos de violencia intrafamiliar y de lesiones, en general, provocadas por menores, aumentan, superando en 2024 los 12.500 casos. También que los delitos archivados en 2023 por ser sus presuntos responsables menores de 14 años, y por lo tanto inimputables, crecieron un 45% respecto a 2022. En cuanto a violencia de género, el último Macroestudio de Violencia de Género, llevado a cabo por Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias en 2024, constata una mayor tolerancia ante la violencia de género por parte de los jóvenes.

Ante estas cifras, Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua y de su fundación, ha comenzado la jornada señalando que: “Los datos nos indican que no estamos ante casos aislados o episodios puntuales, sino ante un problema complejo y, por desgracia, creciente. Detrás de cada cifra hay familias afectadas que buscan respuestas efectivas que requieren una actuación coordinada entre todos los agentes implicados”. “Pero estamos convencidos -ha proseguido- de que, incluso aquellos jóvenes que han protagonizado episodios violentos mantienen una capacidad extraordinaria de aprendizaje y crecimiento cuando encuentran el apoyo, la orientación y las oportunidades adecuadas”.

Garralda ha recordado la década de recorrido y avances de la iniciativa “Contra el maltrato. Tolerancia cero”, a la vez que ha reconocido que la violencia también ha evolucionado en este tiempo: “Es una realidad innegable. Ha encontrado nuevos canales, ha desarrollado nuevas formas de manifestación y ha aprovechado las oportunidades que le brinda la tecnología. Pero nuestra capacidad de comprensión, colaboración y respuesta también puede y debe evolucionar”.

A continuación, Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia, ha apuntado que hoy “todavía hay miles de mujeres que no son libres, siguen sufriendo maltrato físico, psicológico o económico a diario. Y todas ellas necesitan ayuda, aunque a veces no tengan fuerzas o el miedo les paralice. Precisamente por esto, tenemos que ayudarles y por eso tiene sentido esta iniciativa”.

“Nos queda el punto de amargura e impotencia por lo que sigue ocurriendo en las redes sociales, esos espacios libres de control y ajenos a toda consideración moral que se cuelan en las pantallas conectadas que consumen los jóvenes principalmente”, ha continuado Bardají. “El algoritmo solo entiende de dinero y audiencias, sin atender a nada más. En Atresmedia nuestro algoritmo es el mejor equipo de periodistas y editores que jamás priorizarán el negocio a la vida, ni el interés a la ley. Ha llegado el momento de que se regule con rigor y que se ponga la lupa en ese mundo pirata que circula por internet y en esos suburbios de pensamiento en el que muchas veces se convierten las redes sociales y que nos dañan a todos, pero especialmente a los más vulnerables”, ha finalizado.

Los adolescentes, entre las pantallas y la falta de límites

Para intentar dar respuestas, analizar las causas, consecuencias y posibles soluciones a esta problemática social, la primera mesa redonda de la jornada, moderada por Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, ha tratado “El incremento de la violencia entre los jóvenes”. En ella han participado: Celso Arango, jefe del Departamento de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Universitario La Paz de Madrid; María Pilar López, directora gerente de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor; Daniel Moreno, teniente responsable del Equipo Mujer-Menor (EMUME) Central de la Guardia Civil; y Pilar Serrano, titular del Juzgado de Menores nº 5 de Madrid.

Los expertos han señalado el desequilibrio que ha producido la “velocidad a la que están sucediéndose los cambios en la sociedad y la dificultad que genera adaptarse a ellos, sobre todo entre los más vulnerables”, en palabras de Arango.

En este sentido, Lopez ha incidido en que hoy en día “ya no hablamos de marginalidad, sino de factores de vulnerabilidad”, como el mayor consumo de sustancias toxicas a edades cada vez más tempranas y la sobreexposición a medios digitales.

Moreno, por su parte, ha mostrado su preocupación por el aumento de la violencia filio-parental, que generalmente sufren más las madres. Sobre esta, ha señalado que los motivos de discusión en el ámbito doméstico, cada vez más, surgen por el uso de la tecnología, “esas adicciones sin sustancias”- ha denominado-, que empiezan por un “¿cuándo voy a tener un móvil?” y van escalando hasta acabar en denuncia. Algo que es “el último recurso, tras intentar otras soluciones”, porque supone una frustración por el hecho de haber fracasado.

Para todos los participantes, la familia es el núcleo fundamental para atajar el problema y han coincido en señalar como soluciones la educación temprana en valores, en habilidades sociales, -como tolerancia a la frustración y resolución de conflictos-, el aprendizaje emocional, el saber pedir ayuda y el entrenamiento parental. A lo que Pilar Serrano ha añadido la necesidad que tienen los menores de que se les impongan límites, “para entender el respeto a uno mismo y a los demás”.

Hablar el mismo lenguaje que nuestros jóvenes

“El auge del maltrato en las relaciones de pareja desde la adolescencia” ha sido el tema de la segunda mesa, moderada por la periodista y presentadora de Antena 3 Noticias Esther Vaquero y en la que han intervenido Timanfaya Hernández, decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid; Javier de Pedro, comisario de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional; y Carmen Ruiz, doctora en Sociología y experta en violencia de género en adolescentes y jóvenes.

Para los expertos, las conductas tóxicas en las relaciones de pareja, no es que se estén normalizando, sino que va más allá: “se han romantizado ciertos comportamientos”, ha señalado Hernández, como que tu novio te geolocalice, te videollame por la noche hasta que te duermas o durante todo el tiempo que dure el recreo, e incluso, que se valoren los celos como algo positivo.

Ruiz ha advertido “que no estamos hablando en el mismo lenguaje que nuestros jóvenes”, por lo que una de las soluciones pasa por buscar portavoces capaces de trasladar el mensaje a los adolescentes de manera efectiva, como determinados influencers que, según De Pedro, “son los que llegan de verdad a ellos”.

Ruiz ha añadido que hay que entrar a las aulas “y escuchar a nuestra adolescencia”, además de formar a docentes y familias desde edades tempranas y difundir campañas breves en su lenguaje. Otro reto es acompañarlos con las pantallas: “Hay un desamparo digital. Nuestros adolescentes llegan a contenidos que no deberían llegar. Tiene que haber un pacto de protección”.

Como conclusión, han apelado a una solución global, desde la inculcación de valores en el ámbito familiar a la más pronta intervención de los organismos públicos. Hernández ha concluido: “No hay nada que sane más que un vínculo y los vínculos se crean en los espacios reales, como la familia”.

Una década de alianza contra la violencia de género

La Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias cumplen diez años de alianza a través de su iniciativa conjunta ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’, lanzada en 2015, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Muestra de su compromiso en esta lucha son los más de 3.800 spots de sensibilización contra el maltrato, la divulgación de 800 reportajes y la emisión de más de 4.200 cuñas de radio que se han difundido desde entonces.

Además, se ha consolidado como un referente nacional e internacional, con reconocimientos del Gobierno de España, diversas comunidades autónomas y organismos como ONU Mujeres, que la destacó como un caso de éxito en la comunicación social. También recibió en 2021 uno de los primeros premios de la Guardia Civil por su labor en la lucha contra la violencia sobre las mujeres.

Cuando alcanza su década de recorrido, mantiene su objetivo de concienciar, animar a las víctimas a denunciar y promover la educación en valores de respeto, poniendo el foco especialmente en la sensibilización de jóvenes, el impacto de las redes sociales y la pornografía.

Entre las acciones destacadas de este año, ha organizado un webinar dirigido a estudiantes sobre ‘Violencia de género en las redes sociales’, la nueva edición del Macroestudio de Violencia de Género Tolerancia Cero que difundirá próximamente, la presente V Jornada Contra el maltrato o la emisión de un programa especial en Antena 3. Iniciativas dirigidas a movilizar a la sociedad, donde también cobra una especial relevancia “Municipios contra el maltrato”, al que ya se han sumado más de 400 ayuntamientos.