Qué se ha hecho Piqué en las orejas: la operación estética de la que muy pocos se habían dado cuenta

Gerard Piqué ha cambiado mucho con el paso de los años, a la edad de Clara Chía tenía unas orejas radicalmente distintas de las actuales. El corte de pelo, el hecho de que tenía más de 10 años menos y era aún un casi adolescente. Si vemos sus fotos del paso por el fútbol inglés, cuando volvió a Barcelona después de haber sido protagonista en el Manchester United, parece una persona distinta. Algunos apuntan a la necesidad de hacerse un pequeño retoque en esta parte del cuerpo.

Las orejas de Piqué insinúan una operación estética de la que pocos se han dado cuenta

El ex de Shakira parece que no ha sido siempre como lo vemos actualmente. No deja de ser un hombre alto y guapo capaz de seducir a una cantante internacionalmente conocida como Shakira. Cuando empezaron a salir Gerard no era como ahora, han pasado más de 10 años que le han sentado muy bien al ex jugador de futbol.

En los tiempos en los que jugaba al Manchester, Gerard Piqué era un joven delgado con unas orejas que parece que sobresalen más de lo que lo hacen actualmente. El paso del tiempo puede haber jugado a su favor o quizás una serie de cambios que él mismo se ha dado para verse mejor.

Algunas fuentes de su entorno más cercano apuntan a que Piqué ya le habría pagado a Clara Chía su primera operación estética, aunque quizás no sea la única de la relación que ha pasado por el quirófano. La vida de este futbolista profesional le ha hecho acumular una gran cantidad de dinero. Gracias a sus empresas y talento con el fútbol ha llegado a facturar 90 millones de euros.

Piqué tiene dinero más que suficiente para ponerse en manos de los mejores especialistas y conseguir ese retoque que podría necesitar. Quizás las orejas han sido el primer paso en ese camino a una belleza que parece que exige a sus parejas, tanto Shakira como Clara Chía tienen en común mucho más de lo que parece.

Podría ser una Shakira de joven Clara, que quizás no hubiera visto a un Gerard Piqué que en su adolescencia no tenía nada de espectacular como ahora vemos a un hombre que despierta pasiones. Shakira ha sido la que lo ha llevado a lo más alto, pero antes, parece que él se había hecho algún retoque para convertirse en un rompecorazones.