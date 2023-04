¿Qué está pasando con Pelayo Díaz y por qué todo el mundo le está criticando?

Pelayo Díaz se ha vuelto viral en redes sociales, todo el mundo le está criticando por una razón de peso que lo ha puesto en su lugar. El popular diseñador ha sido fuente de inspiración para una Community Manager que simplemente ha manifestado una opinión. No le ha gustado ver un look de Pelayo Díaz en el que marcaba paquete con unas mallas blancas. Un detalle que no a todo el mundo le queda bien, aunque a Pelayo, quizás sí, a juzgar por la prenda elegida por él mismo y sus conocimientos de estética.

Pelayo Díaz esto es lo que está pasando con él y por eso todo el mundo lo critica

Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de una dura crítica que afecta de lleno al popular diseñador Pelayo Díaz. Este joven ha lucido unas mallas blancas con las que marcaba paquete, una tendencia que una Community Manager ha decidido descartar para los looks de hombre. Una opinión o una forma de ver la moda distinta que ha hecho que Díaz reaccione de malas maneras.

Él mismo ha revelado el nombre de la mujer y ha dicho que: «espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes porque si así llevas tu tema personal no me quiero imaginar como llevaras las de Stradivarius, qué vergüenza». Incitando al despido de esta joven que solo ha querido opinar de algo que se ha convertido en tendencia de forma involuntaria.

Las opiniones de las redes sobre ese comentario público no se han hecho esperar y han revelado una cara distinta a la que vemos siempre de Pelayo Díaz. Tantos comentarios han hecho recular a este diseñador: “Uno recibe muchas críticas y mucho hate en cada publicación y relativiza. No es ok, pero es ok, cada uno su vida y su limitada educación. Pero que gente que trabaja en la industria como esta chica (community manager de Stradivarius), dedique su tiempo a regramear mi contenido me parece muy interesante. En esta industria, personalmente, acostumbro a mirar a otro lado, respetar y tratar de entender cuando no me gusta algo, pero jamás compartiría una imagen de algo que no me gusta con un no gigante tratando de aleccionar a mis seguidores y al mundo de lo mal que me parece el trabajo de alguien que trabaja en digital como yo”.