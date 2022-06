Pelayo Díaz vuelve a creer en el amor de la mano de este misterioso hombre

El 2021 no acabó de la mejor manera, sentimentalmente hablando, para Pelayo Díaz. El bloguero decidió tomar un camino distinto al de su pareja, Andy McDougall, durante el pasado mes de noviembre. Una ruptura que se llevó a cabo de la manera más amistosa, llegando ambos a seguir manteniendo una estrecha relación para superar una separación en la que se han refugiado en sus respectivos amigos más cercanos.

Lo que tal vez no podía imaginar el que fuera coach del programa televisivo Cámbiame, es que en cuestión de meses su vida daría un giro de 180 grados de la mano de otra persona. Ha sido durante este mismo fin de semana y con motivo del International Influencer Awards cuando Pelayo ha viajado hasta Ibiza para hacer acto de presencia con una compañía de lo más especial. Este no es otro que Gal Marom, un misterioso francés que ha conseguido devolver la ilusión al estilista, más aún teniendo en cuenta que comparte pasión tanto por los viajes como por la moda. No obstante, y por motivos laborales, vive entre Londres y Madrid, ciudades en las que ejerce como product manager y consultant. Por si fuera poco, también cuenta con una gran presencia en redes sociales, sumando nada más y nada menos que 17.000 seguidores.

Aunque la presencia de un nuevo amor en la vida de Pelayo era toda una incógnita, la emoción que le supuso el galardón Fashion Award, el cual premiaba su trayectoria profesional de más de una década al pie del cañón, provocó que se fundiera en un apasionado beso con su pareja, poniendo así el broche de oro a una gala marcada por los numerosos gestos de cariño que ambos se dedicaron, dejando entrever que su romance va viento en popa pese a estar aún en pleno despegue.

Una vez ha salido a la luz esta relación, muchos han sido los seguidores que se han percatado de que tanto Pelayo como Gal llevaban ya cierto tiempo dedicándose un montón de mensajes en sus respectivas redes sociales, dejando entrever así que poco les importaba que su romance se hiciera público. De hecho, en alguna que otra ocasión, el estilista se refería a su actual novio como “my sexy Aladdin”, aunque por el momento no han optado por dar un paso al frente a la hora de postear una imagen en la que salgan los dos juntos.

Una gala repleta de triunfadores

Pese a que el momento romántico protagonizado por Pelayo Díaz fue uno de los más destacados de la pasada noche del domingo, otros rostros conocidos del universo 2.0 también se convirtieron en figuras clave de una de las islas mas paradisíacas del panorama nacional. Por ejemplo, María Pombo recibió el premio de la categoría de Lifestyle. Un momento de lo más especial que fue inmortalizado por algunas influencers como Laura Matamoros, Marta Pombo o Natalia Osona y que sirve como perfecta recompensa a una carrera impecable como creadora de contenido que va creciendo con el paso de los meses.