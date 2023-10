Una protagonista de ‘Pesadilla en la cocina’ se va de la boca: lo cuenta todo

Alberto Chicote ha llegado a Netflix y no ha tardado en convertirse en uno de los reyes de la plataforma, pero ¿qué hay detrás de los éxitos del cocinero? Chicote es un rostro muy popular en España, pero también tiene un grupo de detractores con mucha fuerza que está deseando que cometa algún error. Por eso son tan importantes las declaraciones que ha hecho una antigua participante de ‘Pesadilla en la cocina’, el famoso programa del chef. El objetivo de este formato es encontrar restaurantes de baja calidad y corregir los errores de los mismos.

Alberto Chicote ha ganado mucha popularidad en los últimos tiempos, tanto es así que Atresmedia apuesta por él todos los años para presentar ‘Las Campanadas’ al lado de Cristina Pedroche. El reputado cocinero está en el punto de mira porque han salido a la luz algunos secretos de su programa. La dueña de Don Super Pollo, un restaurante situado en Mataró, ha hablado claramente de todo lo que pasa detrás de las cámaras, mientras chicote observa los fallos del local.

La verdad sobre ‘Pesadilla en la cocina’

‘Pesadilla en la cocina’ es un formato perfecto que se adapta a todo tipo de público, pero ¿todo lo que sucede dentro del programa se corresponde con la realidad? Cada vez hay más datos encima de la mesa. El público quiere llegar hasta el final de esta historia, por eso son tan importantes las declaraciones que ha dado la responsable de Don Super Pollo, quién protagonizó una de las entregas. Ha respondido a varias preguntas en sus redes sociales y ha quedado claro cuál es la única verdad del programa.

Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no hay ningún tipo de guion, aunque admite que los tiempos están muy controlados. «Hay un timming porque el tiempo es muy preciado. De 9 a 10 Alberto se sentará con Helena. De 10 a 12 Helena se pondrá en el servicio de cocina. De 12 a 1 grabaremos totales», empieza diciendo. «Nadie dice lo que tenemos que hablar. Ellos no ponen cosas ahí, no te meten una rata muerta ni te ponen suciedad. Esas cosas existen».

Alberto Chicote, salvado en el último momento

El formato que Alberto Chicote está presentando en Netflix ha dado mucho de que hablar y algunos usuarios de la plataforma han puesto en duda la veracidad de los capítulos. Sin embargo, el testimonio anterior ha confirmado que todo lo que sucede es cierto. No obstante, ha desvelado que la actitud de Alberto no es demasiado cercana. El chef no se mezcla demasiado con el equipo y simplemente se limita a hacer su trabajo. Por eso, cuando le preguntan por cómo es responde: «No lo puedo decir. Es que Alberto solo se relacionaba con nosotros en las escenas en las que él salía. Cuando él no salía en escena, no estaba».

El comportamiento de Chicote

Alberto Chicote, según el testimonio que ha salido publicado, mantiene una actitud distante. «Trajeron unos biombos. Ellos llegan el domingo, les damos las llaves y montan en una esquina del restaurante con biombos sillas con pantallas donde están los de sonido, los guionistas, los productores, la directora y Alberto, que está ahí con su maquillador. Cuando decían corten, él se iba. No te puedo decir si es majo o no», explica la exparticipante de ‘Pesadilla en la cocina’.