‘Pesadilla en la cocina’: detienen al dueño del restaurante del último programa

Alberto Chicote tuvo que enfrentarse a uno de sus peores programas de Pesadilla en la cocina, en él volaron platos por los aires, se dieron golpes y rompieron cosas e incluso recibió algún que otro insulto. Esta miércoles salía la noticia de que Chema, el dueño del restaurante Leña y Carbón ha sido detenido por un delito de violencia de género contra su expareja.

Se convertía en la primera vez que Alberto Chicote no tenía ganas de seguir grabando, ante las malas formas del propietario nada más verle: “Normalmente después de haber probado la comida que sirven en un restaurante, me muero de ganas de saber cómo afrontan un servicio. Ahora la verdad es que no tengo ganas, habrá que tirar más de oficio y hacer el trabajo”, decía ante las cámaras muy enfadado. Después de la grabación del programa Chema inició acciones legales contra Pesadilla en la cocina y les puso una denuncia.

Según ha informado Lanza Digital, este fue detenido la noche de nochebuena en la casa de su ex pareja, pues había acudido para ver a sus hijos y hablar con ellos ya que llevaba tres días sin tener ningún contacto con ellos. Aunque la versión de los agentes no era la misma, cuando llegaron se encontraron a su mujer encerrada en el baño de la casa muy asustada y fue ella la que llamó a la policía.

En las imágenes a las que ha podido tener acceso Lanza Digital podemos ver como se le llevan esposado, y sabemos que pasó la noche en comisaría. Además, el día 25 se celebró un juicio rápido que concluía con una orden de alejamiento y la prohibición de ver a sus hijos durante 30 días. Chema asegura que no le hizo nada a su ex mujer, aunque después de ver su comportamiento en el programa y los puñetazos que se llevaron las mesas del local, ha perdido mucha credibilidad.