El príncipe Harry está devastado y acusa a la Familia Real de abandonarle tras la muerte de su madre

La figura del príncipe Harry siempre ha generado mucho revuelo, pues nunca ha tenido pudor en contar lo que estaba pasando dentro de la Familia Real británica. Recientemente ha protagonizado un nuevo documental titulado ‘Corazón de Invictus’, que se ha estrenado en Netflix el 30 de agosto. Un día después tuvo lugar el aniversario más triste de su vida: el del fallecimiento de su madre, la princesa de Gales. Lady Di falleció el 31 de agosto en París en 1997. Era un rostro conocido a nivel internacional, muy importante en la sociedad y querido por todos, así que el príncipe Harry tuvo que hacer un gran esfuerzo.

En su nuevo documental ha explicado que no pudo hablar con nadie sobre la muerte de su madre. Con sus amigos no podía desahogarse porque tenía miedo de que se filtrase algún dato. Los primeros años estuvieron cargados de tensión y había muchos periodistas investigando sobre la muerte de Lady Di. Tampoco tuvo oportunidad de explicarle a su hermano, el príncipe William, cómo se sentía. Según su relato, fue una etapa muy oscura marcada por la soledad y la tristeza.

El príncipe Harry tenía 12 años

Cuando Harry perdió a su madre solo tenía 12 años. Según cuenta, no entendía lo que estaba pasando, pero le obligaron a hacer un desfile detrás del ataúd de Lady Di. Asegura que no contó con el apoyo de su padre, el actual rey de Inglaterra, así que no tuvo más remedio que reprimir sus emociones. No es la primera vez que se pronuncia en este sentido. En el libro que escribió, titulado ‘En la sombra’, asegura que Carlos III “no le dio ni un solo abrazo” durante el duro momento que vivió.

El marido de Meghan Markle insiste en que su familia le dio la espalda, pero cree que eso no es lo pero. Siguiendo su punto de vista, lo más grave es que todo esto le generó un problema mental y no fue consciente hasta que tuvo 28 años. A partir de ese momento pidió ayuda, se puso en manos de buenos profesionales y empezó a asimilar todos los hechos relacionados con la triste muerte de su madre. Sanar sus heridas le vino bien, cree que es la mejor opción que pudo tomar, pero todavía no ha conseguido entender el comportamiento de su padre, el rey Carlos III de Inglaterra.

Las nuevas acusaciones de Harry

El príncipe Harry ha desvelado en ‘Corazón de Invictus’ que le costó mucho esfuerzo asumir que había perdido a su madre para siempre. “No tenía ninguna emoción, no podía llorar, no podía sentir. No lo sabía en ese momento”, explica. Asegura que su familia tampoco le ayudó, por eso se vio obligado a recurrir a profesionales. “No fue hasta más tarde en mi vida, a los 28 años, que ocurrió una circunstancia en la que las primeras burbujas comenzaron a salir y de repente fue como si alguien se sacudiera”, comenta para argumentar el motivo de su primera visita al terapeuta.

Carlos III no le abrazó

Haciendo gala de la sinceridad que siempre le ha caracterizado, el marido de Meghan Markle no ha tenido ningún problema en decir cómo reaccionó su padre cuando le vio tan mal. “Papá no me abrazó. No era muy bueno para mostrar emociones en circunstancias normales, ¿cómo se podía esperar que las mostrara en una crisis así?”, pregunta. Insiste en que lo peor para él fue exponerse públicamente delante de millones de personas al foco de morir Lady Di.