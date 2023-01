Preocupación por Tamara Falcó: el impactante motivo por el que lleva días sin salir de casa

Tamara Falcó lleva días sin salir de casa, un hecho que ha generado una gran preocupación antes de saberse el verdadero motivo. La reconciliación de la marquesa de Griñón con el que fue su prometido ha dejado a todos en shock. Nadie esperaba que Tamara cediera después de haberle sido infiel el joven diseñador de coches delante de toda España. Todo el país pudo ver las imágenes de Íñigo Onieva con otra joven mientras estaba enamorado de Falcó. Ahora Tamara no sale de casa y el motivo es de lo más impactante.

El impactante motivo por el que Tamara Falcó no sale de casa

La reconciliación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva ha dejado a todo el país en shock. El joven de 33 años ha corrido a la joyería más próxima para gastarse un total de 27.000 euros en regalos de Navidad para la marquesa. Su estrategia de reconquista con penitencia por el camino de Santiago incluida ha funcionado.

Son la pareja del momento, aunque no hemos podido conocer las reacciones y la felicidad de Tamara al no salir de casa desde hace días. Según la revista Diez Minutos, Tamara se ha sometido a una nueva intervención estética. Se retocó la nariz hace unos años y quizás haya decidido actuar contra las arrugas o volver a ponerse más labios, algo que también ha hecho en más de una ocasión.

Hasta que este nuevo retoque estético no sea perfecto, Falcó no saldrá de casa. Mientras se especula que el motivo de no salir de casa es esa reconciliación, Tamara puede recuperarse sin levantar sospechas. A sus 41 años Tamara Falcó ha conseguido un aspecto físico envidiable, siguiendo las directrices de su madre Isabel Preysler.

Ambas son grandes aficionadas a cuidarse un poco más de la cuenta y mantenerse en plena forma usando todos los tratamientos que pueden permitirse. El bótox y el ácido hialuronico han sido hasta el momento los grandes aliados de una Tamara que parece de la misma edad que su chico.

La recuperación será más rápida de lo esperado, todo apunta que Tamara Falcó aparecerá en su puesto de trabajo en ‘El Hormiguero’ este jueves 12 de enero. Una salida de casa que esperan muchos medios para saber qué ha pasado para que vuelva a darle una nueva oportunidad a un Íñigo Onieva con quien parecía que habría roto de forma definitiva.