Íñigo Onieva confirma si pasará el Día de Reyes con Tamara Falcó

El año ha empezado para Íñigo Onieva y Tamara Falcó con la noticia de su reconciliación. Apenas tres meses después de su compromiso y su inesperada y abrupta ruptura, la pareja ha estrenado 2023 dándose una nueva oportunidad. Era esta semana, pocos días después de conocerse la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, que se conocía la reconciliación de la marquesa de Griñón y el empresario, que ha pillado a muchos por sorpresa. No hay que olvidar que la ruptura estuvo marcada por la infidelidad de Onieva y que la propia Tamara aseguró que veía ‘imposible’ volver con él, es más, en las últimas semanas, incluso se ha hablado de un incipiente romance con uno de sus amigos, Hugo Arévalo, aunque ella siempre ha dejado claro que son solo amigos.

La realidad es que, tras el paréntesis, la pareja ha comenzado el año con la mejor de las noticias, aunque todavía no se sabe si Tamara Falcó e Íñigo Onieva tienen la intención de retomar sus planes de boda. Eso sí, Íñigo no ha dudado en decir que ambos están ‘superfelices’ ante esta nueva etapa. La que todavía no se ha pronunciado es la marquesa de Griñón, que permanece en casa de su madre, donde se sabe que ha recibido la visita de Onieva a lo largo de estas Navidades.

Sin embargo, parece que el Día de Reyes lo van a pasar por separado. Las cámaras de la Agencia Gtres han podido hablar con el empresario en las inmediaciones de su residencia en Madrid en este día tan especial. Muy sonriente y más atento de lo habitual, Íñigo Onieva no ha querido dar detalles sobre cuándo podremos ver a la pareja junta de nuevo. «Buenos días, felices Reyes», ha dicho el empresario, que ha pedido a los reporteros que, por favor, dejen al margen a su familia. La madre y los hermanos de Onieva han sido objetivo de las cámaras de manera constante en las últimas semanas. «Estamos muy contentos, no tengo nada más que decir», ha comentado el empresario, que ha asegurado que pasará este día tan especial con su familia y que no sabe cuándo reaparecerá en público con Tamara Falcó.

Después de varios meses en los que Onieva ha intentado recuperar la confianza de la marquesa de Griñón, tal como ha trascendido, fue la noche de Navidad y el último día del año las fechas clave en la reconciliación. De momento, no hay detalles sobre una posible reaparición de la pareja, ni tampoco se conocen sus planes inmediatos.

Este jueves, víspera del Día de Reyes, Íñigo Onieva aprovechaba para ultimar sus compras y se le podía ver a la salida de una conocida joyería, además de en otras tiendas. Parece que la pareja no se va a ver en este día, pero es probable que aproveche el fin de semana para intercambiar algún detalle. Mientras que Íñigo terminaba con sus compras, la aristócrata ha asistido a un acto solidario para repartir roscones de Reyes, aunque no se tienen más datos.