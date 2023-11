Jenifer Yésica Martínez Fernández, popularmente conocida como India Martínez, tiene 38 años y es una de las cantantes más queridas de nuestro país. Ocupa los titulares de los mejores medios gracias a su talento encima de los escenarios, pero en las últimas horas se está hablando de ella por un motivo diferente que ha intrigado a muchos fans. La artista puede presumir de haber formado un ejército de seguidores muy numeroso que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, de ahí que haya tantas dudas encima de la mesa.

El comportamiento de India Martínez ha llamado mucho la atención porque normalmente suele ser discreta. No quiere que el público hable de ella por asuntos que estén relacionados con su vida privada, por eso mantiene las distancias e intenta pasar inadvertida. Sin embargo, está viviendo un momento complicado y no ha tenido más remedio que compartirlo. No ha tardado en recibir el apoyo de sus seres queridos, pero ¿qué le pasa y qué ha dicho exactamente?

Las declaraciones de India Martínez

India Martínez ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje parecido al que envió Alejandro Sanz hace unos meses. Recordemos que el intérprete confesó que estaba viviendo una crisis personal que parecía no tener solución. Después de estar un tiempo en silencio, pensó que lo mejor era hacer público su malestar. Lo cierto es que la estrategia generó muy buenos resultados y enseguida recibió el amor que le faltaba. India ha seguido estos pasos y sus fans están más intrigados que nunca.

«Creo que no puedo más ¿eh? Que necesito un descanso. Disfruto de cada cosa que hago y lo vivo como nadie pero hay días más difíciles que otros y cuando estás saturado todo te afecta y te pesa más. Vamos tan rápido hacia ningún lugar que no te da tiempo a saborear nada», empieza diciendo. La artista considera que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino, pero ¿cuál es el motivo?

India está sometida a mucho estrés

Ser una de las artistas mejores valoradas del país tiene un precio. La agenda de India Martínez está repleta de fechas importantes y todo esto le ha terminado pasando factura a nivel emocional. «Mira, ni siquiera tengo una foto guay en mi primera vez en París, no he tenido tiempo ni de visitar los lugares más bonitos de la ciudad, ni descansar bien, ni comer siquiera, ni asimilar dónde estoy. Y encima con tos y mocos para todos lados», escribe. El público no ha tardado en darse cuenta de la gravedad de la situación porque si hubiera sido un problema sencillo Martínez habría guardado silencio.

El público se rinde ante la artista

India Martínez, igual que le sucedió a Alejandro Sanz, ha recibido muchos mensajes de apoyo y se ha dado cuenta de que puede contar con sus seguidores para todo lo que considere oportuno. «Ahí estáis vosotros para salvarme sin saberlo, me recibisteis como en casa, con tanta entrega y emoción que volvisteis mi día en uno bueno. Así que, ya deseando volver pero con más tiempo!!! Merci Paris!!! Nos veremos el 24 en Dublín», escribe. Es decir, ha decidido no cancelar ningún compromiso y seguir adelante con sus planes profesionales