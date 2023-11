India Martínez toca fondo: el preocupante mensaje que ha alertado a sus fans

A pesar de su incuestionable éxito profesional, India Martínez no estaría pasando por uno de sus mejores momentos. Así lo ha confesado ella misma, hace escasas horas, con un mensaje a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de dos millones de seguidores. «Creo que no puedo más eh. Que necesito un descanso. Disfruto de cada cosa que hago y lo vivo como nadie pero hay días más difíciles que otros y cuando estás saturado todo te afecta y te pesa más», comienza el escrito de la cantante, que acompaña a una imagen de ella misma con lágrimas en los ojos.

«Vamos tan rápido hacia ningún lugar que no te da tiempo a saborear nada. Mira, ni siquiera tengo una foto guay en mi primera vez en París, no he tenido ni tiempo de visitar los lugares más bonitos de la ciudad, ni descansar bien, ni comer siquiera, ni asimilar dónde estoy», continúa diciendo la intérprete al respecto de la gira en la que se encuentra inmersa por Europa, Nuestro Mundo. Nombre que da vida a su último trabajo discográfico que, pese a haber visto la luz recientemente, está colocado entre los más vendidos de España, alcanzando con su primer single, Si ella supiera, el disco de oro.

«Pero ahí estáis vosotros para salvarme sin saberlo, me recibisteis como en casa, con tanta entrega y emoción que volvisteis mi día en uno bueno. Así que, ya deseando volver pero con más tiempo. Merci París», concluye la cordobesa.

La publicación de India ha desperado un sin fin de reacciones por parte de sus fans, así como de numerosos rostros conocidos en la crónica social de nuestro país, como Silvia Congost, Antoñito Molina, Tamara Gorro o Josep Lobató, entre otros; que insisten en la importancia de la salud mental y en la obligación de tomarse un respiro. «Siempre necesitamos un descanso y parar antes de reventar. Siempre das lo máximo posible para que disfrutemos. Ya queda poco para ese descanso merecido», escribe una usuaria.

Lluvia de críticas a India Martínez por el beso a una de sus bailarinas

La publicación de India Martínez llega, sea como fuere, apenas unas semanas después de que fuera duramente criticada por un beso de dudoso consentimiento que dio a una bailarina durante un evento de salsa y bachata, en Sevilla. Fue la propia artista quien difundió las imágenes del momento en su perfil en la ya citada red social, sin esperar, claro, la reacción que ello iba a tener.

Mientras algunos usuarios aplaudieron a India y tildaron lo sucedido de «momentazo», los hay quienes consideraron que se trataba de algo «totalmente innecesario» e, incluso, que compararon el beso con el que propinó Luis Rubiales a Jennifer Hermoso en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 que se disputó en Australia y Nueva Zelanda. «Innecesario, que manera de sexualizar todo a cambio de unos cuantos likes», «¿En serio esto hace falta? Yo no entiendo estos numeritos, la verdad. ¿Tú no eres cantante y además de las buenas? ¿Qué necesidad hay de meterse en estos circos? Decepción total», rezaban algunos comentarios.