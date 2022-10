India Martínez anuncia su compromiso: todo sobre el hombre que ha conquistado su corazón

Suenan campanas de boda en el mundo de la música. Ha sido hace tan solo unas horas cuando India Martínez ha sorprendido a sus casi 2 millones de seguidores al hacer pública una foto de su increíble anillo de compromiso, siendo muchas las personas que ni siquiera sabían que la cantante tenía una pareja desde hace más de una década, o quién es este misterioso hombre que ha conseguido conquistar el corazón de la intérprete de Corazón hambriento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial)

Con un carrusel de imágenes con la sortija como gran protagonista, India se ha encargado de dar la buena nueva a todos sus fans a través del universo 2.0. Como no podía ser de otra manera, en cuestión de minutos su post se ha llenado de felicitaciones y comentarios por parte de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como es el caso de Omar Montes, Lorena Gómez, Jesús Castro o Nuria Fergó, entre otros.

El anillo que luce la cordobesa no ha pasado desapercibido, y no es para menos. Y es que, además de gozar de un gran tamaño, cuenta con una impresionante piedra central muy brillante, aunque aún no se sabe su procedencia. Sea como fuere, lo que sí está claro es que la relación de la artista va viento en popa, razón por la que tanto ella como su pareja han querido dar un paso al frente al pasar por el altar durante los próximos meses. Pero, ¿quién es la persona que ha ocupado el corazón de India por completo?

Ismael Vázquez. Así se llama el hombre que ha hecho que Martínez quiera vestirse de blanco y darse el “sí, quiero” para comenzar una vida en común. Aunque en alguna que otra ocasión han posado juntos en alfombras rojas y photocalls, lo cierto es que Ismael ha sabido siempre mantenerse en un segundo plano a nivel mediático para otorgar todo el protagonismo a su futura esposa, haciendo que brille por sí sola sobre todo dada la impecable trayectoria profesional que la avala. Además, son personas que no suelen hacer uso de sus redes sociales para dar detalles sobre la faceta más íntima de sus respectivas vidas, razón por la que es muy difícil que alguien logre reconocer a Vázquez cuando no está acompañado por su novia. No obstante, en su perfil de Instagram abierto al público pueden descubrirse algunas cosas sobre él, como que por ejemplo es “director, actor especialista y apasionado de la acción”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ismael Vazquez (@ismael_vazquez_n)

Con barba y melena desenfadada, Ismael mucho recuerda a Jason Momoa en su papel de Khal Drogo en Juego de Tronos, aunque nada más lejos de la realidad. En esta plataforma, el futuro esposo de India suele compartir algunas de las actividades que lleva a cabo en su rutina habitual, entre las que está la instrucción de capoeira gracias a las grandes habilidades físicas que posee, fruto de mucho esfuerzo en el gimnasio. De hecho, este fue el escenario donde conoció a la cantante, ya que él se encontraba dando una clase cuando sus miradas se cruzaron por primera vez para unirse de manera indefinida.