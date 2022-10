Los famosos que rompieron sus compromisos antes del ‘sí, quiero’

Estas últimas semanas, la no boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido la gran protagonista de la crónica social. Después de manifestar públicamente en numerosas ocasiones su sueño de pasar por el altar junto al hombre de su vida, la marquesa de Griñón comunicó a bombo y platillo que se había comprometido. Un enlace fechado para el 17 de junio de 2023 que, finalmente, no sucederá. Tan solo 24 horas después de anunciar la buena nueva, la hija de Isabel Preysler fue sorprendida con un vídeo de su ya ex novio besándose con otra mujer hacía apenas dos semanas. Un giro de 180 grados que ha puesto su vida patas arriba.

Sin embargo, no se trata de la única pareja de VIPS que han pasado por lo mismo. Son muchos los rostros conocidos que han visto como sus campanas de boda se han silenciado para siempre.

Shakira y Antonio de la Rúa

Otra de las grandes protagonistas de las rupturas más sonadas de este año. La cantante colombiana ha puesto punto y final a su historia de amor con Gerard Piqué -y no de la mejor manera-. Y es que, parece que el amor no es el punto fuerte de la artista, pues ya tuvo una mala experiencia con el altar en 2007. Antes de conocer al futbolista, Shakira tuvo una relación con abogado e hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa que duró nada más y nada menos que 11 años. Tal era su idílica historia de amor que la pareja decidió dar un paso más y sellar su amor en el altar. Sin embargo, cuando solo faltaban dos semanas para el gran día, el empresario canceló los planes. Un romance que acabó en los juzgados, después de que él solicitase a la colombiana una indemnización de 76 millones de euros por incumplimiento de contrato.

Chicharito y Lucía Villalón

La periodista también ha acaparado los titulares este último mes, pues ha sido madre primeriza junto a su actual pareja, Gonzalo Melero. No obstante, hubo un tiempo en el que el amor no salió como esperaba. Lucía y el futbolista Chicharito comenzaron una relación que terminó peor de lo que esperaban. Tras anunciar su compromiso y adelantar algunos detalles de la boda que iba a celebrarse en 2017, la pareja dio marcha atrás y terminó su relación. Al parecer, la comunicadora no obtuvo el apoyo que necesitaba de su pareja tras sufrir dos neumotórax, aunque los rumores apuntan a que el jugador tenía una relación con otra mujer a la vez, pues poco tiempo después de poner punto y final a su romance con Lucía, el colombiano apareció con la actriz Camila Sodi.

Jennifer López y Ben Affleck

Este caso es la excepción que rompe la regla. Consolidados como una de los tándem más perfectos de la década de los 2000, la pareja anunció su intención de pasar por el altar en septiembre de 2004. Sin embargo, tras dos años de relación y solo cuatro días antes del enlace, el hollywoodiense y la puertorriqueña cancelaron la celebración entre rumores de infidelidad y una presión mediática incalculable.

Jlo se quedó con el anillo de compromiso y, 20 años después, la vida les ha dado una segunda oportunidad. Este verano, se han jurado amor eterno y han conseguido formar una bonita familia.