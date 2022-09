Después de la tormenta, siempre llega la calma. Tras un embarazo, nacimiento y postparto de lo más complicado, las buenas noticias han llegado a la vida de Lucía Villalón. Casi un mes después de que la periodista y su pareja, Gonzalo Melero, dieran la bienvenida al pequeño Diego, los tres han regresado a casa juntos y repletos de felicidad por comenzar una nueva etapa junto a la alegría de la casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)

“No os podéis imaginar las ganas que teníamos de que esto llegase”, así ha comenzado dando la buena nueva la comunicadora a través de su cuenta de Instagram, donde ha ido relatando todo el proceso desde que a su pequeño le diagnosticaran gastroesquisis, una enfermedad que provoca el crecimiento del intestino fuera del cuerpo. Y es que, aunque han sido días muy difíciles, finalmente la familia que han conseguido formar ya ha abandonado el hospital de La Paz, en el que, como ellos mismos han narrado, no se han podido sentir más en casa. “Han sido meses de incertidumbre, angustia y miedo. Y estas últimas semanas en el hospital ha sido tremendo… durísimo… y se me siguen saltando las lagrimas cada vez que pienso en lo que hemos vivido… por lo que Diego ha tenido que pasar… se me parte el alma”, ha explicado la madre primeriza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)

En este tiempo, Lucía ha hecho partícipe a sus seguidores de todo el proceso y de los avances del pequeño, como cuando consiguió respirar por él solo o la primera vez que su madre le cogió en brazos. Sin embargo, la presentadora ha confesado que aún tiene mucho que contar de su estancia hospitalaria y que lo hará “cuando tenga la fuerza suficiente” para poder dar visibilidad a situaciones parecidas a las que ellos han pasado: “Me gustaría contaros cómo ha sido todo y cómo nuestro BatBaby ha luchado para salir del hospital y estar por fin en casa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)

Y es que, esta nueva andadura en la maternidad, ha coincidido con una nueva etapa para la pareja en una ciudad distinta, pues Gonzalo Melero ha fichado por un nuevo equipo de fútbol. “A pesar de la locura que está siendo todo esto (con cambio de ciudad y mudanza incluidos para hacerlo todo todavía más intenso y emocionante) SOY LA PERONA MAS FELIZ Y AFORTUNADA QUE EXISTE EN ESTE MUNDO”, ha explicado llena de emoción la protagonista. Ahora, comienza lo bueno y en casa les espera su perro Paquito, que estará expectante en conocer al nuevo pequeño de la familia: “Empezamos una nueva vida llenos de ilusión y de ganas!! En otra ciudad y con un miembro más… pero con todo el amor que puede existir!!!! Nos falta Paquito todavía que vendrá en breve a conocer a Diego! Prometo fotos y vídeo de eso!! A ver cómo reacciona mi negro!!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)

Un embarazo y postparto que Lucía Villalón ha querido compartir con sus más de 435 mil seguidores con la intención de dar visibilidad a una enfermedad poco conocida en la sociedad como es la gastroesquisis. Con motivo del día mundial de la patología, la periodista quiso dar voz a este problema y mostrar cómo estaban viviendo ellos la situación. “Lo que veis debajo de su carita, como con forma de espiral, son sus intestinos… que han crecido estos meses fuera de su abdomen”, explicó mostrando una foto de la ecografía donde se podía apreciar lo que estaba explicando. Y es que, aunque la pareja se cuestionó en numerosas ocasiones cómo iba a ser el momento de conocer a su pequeño, lo cierto es que estaban deseosos porque llegase ese momento. “Crear vida NO ES FÁCIL. No todo es color de rosa, porque en el embarazo se sufre por muchos motivos. Porque en el parto pasan muchas cosas. Porque hay millones de enfermedades que puede tener una persona al nacer… y nosotros vivimos en un mundo en el que no se habla de esto, como si estuviese mal tener un hijo con problemas, como si hubiese que quitárselo de en medio, o porque tenemos que aparentar que todo es perfecto… todavía no entiendo porqué…”, sentenció.