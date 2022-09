Lucía Villalón y su pareja, Gonzalo Melero, están viviendo uno de los momentos más felices y complicados a partes iguales de sus vidas. Fue el pasado mes de marzo cuando la influencer anunció en su cuenta de Instagram que estaban esperando un bebé. Una noticia agridulce, pues en el mismo post, comunicó que el pequeño Diego sufría de gastrosquisis, una malformación que provoca que parte de sus intestinos se desarrollen fuera del cuerpo. “Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis, algo de lo que no habíamos oído hablar jamás, pero en lo que nos vamos a hacer expertos!!”, explicó en un post. Ahora, nueve meses después, la pareja ya puede disfrutar de la alegría de la casa entre sus brazos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)

“Bienvenido a este mundo y gracias por convertirnos en las personas más afortunadas que existen”, con este mensaje, la periodista comunicó que por fin había dado a luz. El mismo día que nació el bebé, tuvo que ser operado de inmediato para introducirle parte de los intestinos en el abdomen. “Está siendo súper fuerte ahora, aguantando poco a poco cómo le van introduciendo el resto!! Seguimos luchando en la UCI para estar pronto a tope y esperando la próxima operación”, comunicó Lucía hace tan solo dos días. Y es que, 48 horas después, el pequeño Diego se ha sometido a su segunda operación y parece que todo va viento en popa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)

Ha sido su madre quien ha dado la noticia en sus redes sociales, grabando el bonito recuerdo de la primera vez que ha podido coger al bebé el brazos. “Yo, absolutamente agotada…él, absolutamente perfecto”, ha comenzado escribiendo en un vídeo donde deja claro que el pequeño Diego se ha convertido ya en el amor de su vida. “A este campeón le pudieron operar por segunda vez, le introdujeron los intestinos en la tripita y ahora está peleando para que funcionen…Hoy es otro día importantísimo porque vamos a intentar que respire solito después de todo el ajetreo de estos días!”, ha comunicado Lucía, que no ha perdido el positivismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)

El post no ha tardado en llenarse de likes y comentarios mandando fuerza a la periodista, que se encuentra en el Hospital de La Paz recuperándose de un embarazo de lo más complicado. Mientras, su pequeño sigue al pie del cañón y los seguidores de Lucía no han dudado en mandar a ambos todo el amor del mundo. Mientras Alex Onieva ha mostrado su felicidad por el gran avance del pequeño, Belén Hostalet no ha dudado en comentar para darle la enhorabuena. Y es que, la fundadora de Atelier Manola se ha puesto en su piel, pues hace tan solo unas horas que ha dado a conocer que está embarazada de un “baby boy”, como ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram. Ahora, Lucía y Gonzalo solo están contando los días para volver a casa y comenzar una nueva etapa de sus vidas junto al pequeño Diego, que ha llegado para alegrar sus días.