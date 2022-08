Tick, tack, tick, tack… Quedan apenas unos días para que Lucía Villalón tenga por fin en sus brazos a su esperado bebé. Fue el pasado mes de marzo cuando anunció la buena nueva en sus redes sociales y, desde entonces, no ha dejado de compartir todo el proceso que está siendo muy emocionante y complicado a la vez, pues el pequeño Diego sufre gastrosquisis, una malformación que provoca que parte de sus intestinos se desarrollen fuera del cuerpo. Y ha sido precisamente este pequeño revés el que ha hecho que la nueva alegría de la periodista nazca el próximo lunes 29, tal y como ella misma ha confirmado.

Un nacimiento antes de lo previsto que ha llevado a la futura mamá a asistir estos días al hospital para acelerar el desarrollo pulmonar del bebé: “Hemos venido a pincharnos cortisona para que se desarrollen rápido los pulmones de Diego. El lunes ya le tendremos aquí”. Con los sentimientos a flor de piel y los nervios más palpables que nunca, la periodista y su pareja, junto a las dos abuelas del pequeño, ya están organizando la ropa y la maleta del hospital para esta nueva aventura.

Un camino que no ha sido fácil pues al anunciar el embarazo a las 14 semanas, Lucía comunicó que su bebé en camino tenía gastrosquisis: “Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer…”. Un proceso que ella misma ha querido compartir con sus seguidores, a los que ha hecho partícipes de este embarazo tan especial. Como ella misma ha relatado estos meses, cada 15 días tenía que acudir al Hospital Universitario de la Paz para comprobar que su bebé continuaba en buen estado: “El mero hecho de entrar por esa puerta ya nos pone nerviosos y nos da miedo… y yo, aunque todo esté bien, muchas veces no puedo contener las lagrimas… pero salir otro día más con una sonrisa no tiene precio…”.

El pasado mes de julio, la periodista aprovechó el Día Mundial de la gastrosquisis para hablar de la enfermedad y de cómo estaban viviendo ellos el proceso. “Hemos pensado muchas veces cómo será el momento de conocernos, hemos visto muchas fotos de cómo va a ser la primera vez que le veamos, de cómo nos va a impresionar ver a nuestro bebé de 35/36 semanas y con los intestinos fuera…”, comenzó relatando. Nada más conocer la vida, el pequeño Diego tendrá que ser operado de urgencia para que todo salga bien, algo que preocupa inevitablemente a la pareja, aunque confían en tener pronto a su bebé en brazos. “Crear vida NO ES FÁCIL. No todo es color de rosa, porque en el embarazo se sufre por muchos motivos (y eso si tienes la suerte de poder tener hijos). Porque en el parto pasan muchas cosas. Porque hay millones de enfermedades que puede tener una persona al nacer… y nosotros vivimos en un mundo en el que no se habla de esto, como si estuviese mal tener un hijo con problemas, como si hubiese que quitárselo de en medio, o porque tenemos que aparentar que todo es perfecto”, expresó.

Y es que, de esta experiencia, Lucía solo ha sacado un aprendizaje más: “Asusta, impresiona, da rabia, da pena y un millón de cosas más… pero le queremos así más que a nada en este mundo. Nuestro bebé no es perfecto…PERO ES MARAVILLOSO!!!! Y aquí le estamos esperando a él y a su gastrosquisis”.