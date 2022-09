La noticia más esperada de Lucía Villalón tras la segunda operación de su bebé

Los primeros días de vida del hijo de Lucía Villalón y Gonzalo Melero no están siendo nada fáciles. Fue el pasado 1 de septiembre cuando la periodista daba a luz a su bebé, el cual tenía que ser operado de inmediato al padecer gastrosquisis, una malformación que ha provocado que una parte de sus intestinos se desarrollaran fuera del cuerpo. Después de que la primera intervención resultara ser todo un éxito, el pequeño se sometía a una segunda que ha terminado con el mejor final posible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)

Así lo ha contado la mamá primeriza en sus redes sociales, dando el parte del estado de su hijo a sus más de 400 mil seguidores con una tierna instantánea del bebé aún en el hospital: “Nos costó unos días más de lo previsto… Pero ayer por fin lo conseguimos!! Diego ya respira él solito!! @gmelero8”, comenzaba explicando, dando la mejor de las noticias a todos sus seres queridos, para después entrar en más detalles sobre todo lo acontecido en las últimas horas: “El pasado viernes hicimos el primer intento de extubarle… Y no salió bien; tenía un edema en la glotis y no podía respirar, se ahogaba. El viernes fue, sin ninguna duda, el peor día de mi vida…”, confesaba. No obstante, ni ella ni su pareja perdieron la esperanza en ningún momento, y ahora parecen estar viendo la luz tras unos días muy duros y cargados de incertidumbre: “En una UCI de neonatos, al parecer, esto sucede muchas veces; no siempre sale bien… Pero en La Paz estamos rodeados de profesionales y personas extraordinarias. Le volvieron a intubar y hemos pasado el finde con corticoides para bajar la inflamación. Una piedra en el camino que, yo como madre, no voy a olvidar jamás… Por primera vez sentí miedo de perder a mi hijo… Y no hay nada más espantoso que eso”, aseguraba, visiblemente entristecida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)

Habiendo dejado atrás esos malos momentos, ahora Lucía cuenta con toda la fuerza necesaria para sacar adelante a su bebé, y por ende a la familia que ha formado junto a Melero: “Os cuento esto porque las cosas no salen como uno quiere, todo iba increíble después de la segunda operación de la tripita y estábamos muy animados pero siempre puede haber contratiempos, riesgos y sustos horribles… PERO AQUÍ SEGUIMOS LUCHANDO y aprendiendo y ya vamos a por el siguiente reto: poder comer leche materna por la sondita y que el intestino empiece a tolerarla”, finalizaba, poniendo toda la carne en el asador para hacer de este pequeño bache una historia que recordar de cara a un futuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)

Como no podía ser de otra manera, la comunicadora también ha sacado tiempo para agradecer a todas aquellas personas que se han interesado por conocer el estado de su hijo en sus primeros días de vida: “Gracias a todos por seguir tan pendientes de Diego y por apoyarnos y animarnos tanto!! Sigo contestando mensajes cuando puedo, pero como os podréis imaginar estoy desbordada!!! Vosotros, por favor, seguid rezando mucho por nosotros, estamos muy agradecidos!”, ha zanjado.