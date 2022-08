Carla Vigo estalla en redes por un comentario sobre su madre

De un tiempo a esta parte, Carla Vigo se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama nacional. La sobrina de la Reina Letizia se encuentra disfrutando de un feliz momento, no solo por el avance de su carrera profesional, sino también en su faceta personal, ya que desde hace tiempo mantiene una relación estable con su novio. A esto hay que sumar que es muy activa en las redes sociales, donde no duda en comentar detalles de su vida o mostrar sus opiniones sobre diferentes temas.

Sin embargo, estar expuesto nunca es fácil. A pesar de que son muchas las ocasiones en las que Carla Vigo recibe comentarios positivos y mensajes de apoyo, también tiene algunos ‘haters’, que no dudan en criticarla o insistir en temas dolorosos. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido estos días. La sobrina de la Reina Letizia ha compartido con sus seguidores una captura de un comentario en el que se aseguraba que estaba necesitada de amor por todo el cariño que no pudo tener de su madre, que falleció cuando ella apenas tenía cinco años.

Un comentario que ha hecho saltar a la joven, que no ha dudado en pronunciarse sobre esta situación y defender a su progenitora: “Lo hizo como pudo y lo mejor que pudo”, ha sentenciado la sobrina de la Reina Letizia. Con los ojos vidriosos y con dificultad para contener las lágrimas, Carla ha explicado cómo ha sido el comentario: «La persona dice algo así como que mi madre no me dio amor y que trato mal a la gente que quiero. Qué amor me va a dar si solo viví cinco años y cuatro meses… lo que pudo me lo dio lo mejor que supo y súperbien”, ha dicho Carla, afectada por el comentario. Ella misma ha compartir la captura del comentario en su perfil y lo ha calificado de ‘vomitivo’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@carla.intense)

La actriz ha criticado duramente este tipo de comentarios: “No me da la gana soportar que habléis así de mi madre”, ha asegurado Carla Vigo. “La próxima vez que alguien comente algo así, por favor, pensároslo muy bien porque puede ser algo que haga mucho daño a la persona que se lo decís”, ha sentenciado la sobrina de la Reina Letizia.

Es muy habitual que Carla Vigo recurra a las redes sociales para comentar cuestiones con sus seguidores. De hecho, además de rondas de preguntas, también hace directos de manera frecuente en los que siempre intenta evitar temas relacionados con su familia. Es más, suele mostrarse molesta cuando los medios insinúan que no se lleva bien con la Reina Letizia o con sus primas, porque ella prefiere mantener un perfil discreto y destacar únicamente por sus logros profesionales. Una cuestión que tampoco ha estado exenta de polémica, ya que muchas personas han asegurado que tiene más oportunidades por ser sobrina de la Reina Letizia, algo que, para ella, ha sido más un hándicap que una ventaja.