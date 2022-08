La Reina Letizia está a punto de cumplir medio siglo de vida. Será el próximo día 15 de septiembre cuando la esposa de Felipe VI celebre su cincuenta cumpleaños y, aunque todavía no se ha confirmado cómo se festejará este especial aniversario, sí se espera que haya algún tipo de conmemoración oficial, como imágenes o vídeos de la Reina.

A pocos días de que llegue esta importante jornada, la Reina Letizia aún no ha retomado su agenda institucional tras las vacaciones de verano. Mientras que don Felipe sí que tiene algunos compromisos esta semana, en el caso de su esposa no hay previsto ningún acto, aunque se espera que a partir del próximo lunes ya esté totalmente integrada en la agenda.

Este año, al igual que ocurrió el pasado año, doña Letizia vive su cumpleaños sin la compañía de su hija mayor, la Princesa Leonor, que se ha incorporado ya a las clases en el Atlantic College de Gales. Un segundo curso en el internado que ha comenzado antes que el anterior y del que, por el momento, no tenemos información. En agosto del año pasado, la Casa de S.M. el Rey publicó una serie de fotografías de la Princesa en su despedida en el aeropuerto de Madrid, así como unas imágenes de Leonor ya en Gales. Por el momento, en esta ocasión no hay documento gráfico de su marcha.

A la espera de conocer más detalles sobre el cumpleaños de doña Letizia, lo que sí se sabe es que, con motivo de su cincuenta aniversario, El País Semanal ha podido hacer un completo reportaje en el que desvela algunas de las facetas menos conocidas de la vida de Su Majestad. Un trabajo que es el resultado de un seguimiento a lo largo de cuatro meses, en los que se ha podido ver de cerca el trabajo diario de doña Letizia.

El reportaje, que lleva el título de El enigma de Letizia, desvela cuestiones que, hasta ahora, no se conocían, al menos, más allá del entorno más directo de la Reina. Es el caso, por ejemplo, de varias anécdotas durante su último viaje de cooperación a Mauritania, como cuando una de las personas del equipo de seguridad se lesionó un tobillo y la Reina se acercó a ella y le masajeó el pie, ante el estupor de ella.

Un texto en el que se describe a doña Letizia como una persona hiperactiva, inconformista y contradictoria. Una mujer que, tras casi veinte años en La Zarzuela, por fin ha encontrado su sitio y se muestra cada vez más cómoda y segura. El reportaje habla de la faceta más humana de la Reina, una mujer “menuda, fibrosa y muy delgada”, que está en forma y es muy activa, pero que no tiene brazos de culturista, como muchas veces se ha apuntado. El artículo cuenta, además, que doña Letizia usa gafas y siempre tiene a mano un caramelito de menta.

A diferencia de lo que ocurre con don Felipe, doña Letizia no actúa de Reina todo el tiempo. Este es un papel que le corresponde a su marido, como jefe del Estado y primera autoridad, a la que afecta todo lo que ocurre en el país. Ella está en una posición diferente, aunque su compromiso con la institución es constante.

No son estas las únicas curiosidades que se ha revelado de la Reina en los últimos días. También el portal Jaleos ha publicado unas imágenes de doña Letizia a pie de pista en un concierto de Harry Styles en Madrid. A pesar de que se sabía que doña Letizia había acudido al recital con sus hijas antes de viajar a Mallorca, no había imágenes hasta ahora. Una secuencia en la que se muestra la faceta más cercana de doña Letizia, que intentó pasar desapercibida gracias a la mascarilla, aunque no lo consiguió.