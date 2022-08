La reflexión de Antonio Resines tras superar un mes ingresado en la UCI

Después de unos meses complicados, Antonio Resines va retomando, poco a poco, su actividad con normalidad. El pasado diciembre, Resines se enfrentó a uno de los peores momentos de su vida, tras tener que ser ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en cuya Unidad de Cuidados Intensivos pasó varias semanas. De hecho, se llegó a temer por su vida, dado que, a pesar de tener las dosis pertinentes de la vacuna, sus patologías previas le pasaron factura. Por suerte, ahora ya se encuentra muy recuperado y ha podido continuar con su carrera sin mayores problemas.

El intérprete no ha querido faltar a la premier de la nueva obra de Dani de la Orden, El test, en la que cuenta con un pequeño papel. Un trabajo en el que también participan otros rostros conocidos del panorama nacional, como es el caso de Blanca Suárez, Alberto San Juan, Carlos Santos o Miren Ibarguren, entre otros. Se trata de una comedia que llega a las salas este próximo fin de semana y que está basada en la obra de teatro homónima de Jordi Vallejo. Una comedia en la que se expone claramente la limitación que supone el capital de las personas y en la que se refleja la situación actual de muchas familias a consecuencia de la crisis económica. El filme parte de una pregunta concreta: “¿Cien mil euros hoy o un millón dentro de diez años?.” Una cuestión a los que los distintos personajes se enfrentan de una manera diferente, acorde a sus respectivas personalidades.

El veterano intérprete ha atendido amablemente a las cámaras de la agencia Gtres y no ha dudado en responder al interrogante principal de la película. En su caso, el actor tiene muy claro que preferiría que le dieran cien mil euros ahora: “Como para saber qué pasa dentro de diez años…, o sea que cien mil”, ha comentado tajante.

Antonio Resines, que ha pasado por una etapa complicada a raíz de las secuelas tras infectarse de coronavirus, está encantado con la vuelta al trabajo y asegura que trabajar con Dani de la Orden ha sido estupendo. No obstante, reconoce que todavía no ha visto la película: “Yo tengo un papel pequeñito, solo estuve tres o cuatro días, pero no es que no he visto la peli”, ha dicho el intérprete.

Sin embargo, para él, la historia era muy buena: “La historia era estupenda, yo la conocía de la obra de teatro y luego el guion. Yo creo que habrá quedado muy bien porque hay gente muy buena, entre otros yo”, ha dicho entre risas. El actor reconoce que se encuentra bien, a pesar de que no empezó el año de la mejor manera posible: “¡Vamos a tocar madera!”, ha comentado llevándose las una mano a la cabeza antes de marcharse apresuradamente para disfrutar de la proyección.