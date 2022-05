Después de haber superado varias complicaciones a consecuencia del covid, Antonio Resines está exprimiendo la vida al máximo. Prueba de ello son las últimas imágenes que salieron a la luz, en las que el actor disfrutaba de una fiesta de cumpleaños de unos amigos a la que acudió nada más y nada menos que la Infanta Cristina, que no tuvo reparo en volver a su tierra natal en un intento por recuperar amistades del pasado y volver a disfrutar de su vida social tras su “interrupción” matrimonial. Una manera también de salir de su zona de confort y de la actitud que tenía a la hora de esquivar a la prensa, mostrándose así más feliz que nunca mientras vuelve a vivir una segunda juventud con el entretenimiento y la diversión en buena compañía como grandes protagonistas.

El último acto público en el que se pudo ver al protagonista de Los Serrano fueron los Premios Berlanga al humor, donde atendió a los medios de comunicación allí presentes y habló brevemente sobre su última toma de contacto con la hija menor del Rey Juan Carlos. Y es que, Resines aseguró haber visto contenta a la Infanta: “Cuando estuvo conmigo sí”, admitía, aunque negaba rotundamente el hecho de haberle dado algún consejo de cara a su nueva etapa de soltería, la cual se supone que está cada vez más cerca.

Pese a que los reporteros de Gtres intentaron que Antonio hablara largo y tendido sobre ese sonado encuentro con la hermana del Rey Felipe, lo cierto es que éste en todo momento quiso evitarlo a toda cosa, centrándose únicamente en explicar algunos detalles sobre el ámbito profesional: “Hasta después de verano no voy a rodar, estoy haciendo cositas cortas de un día o dos días en algún programa, pero después de verano ya estaré bien del todo”, aseguraba, con la máxima esperanza de que las secuelas que le quedan del coronavirus se vayan disipando con el paso de los meses. No obstante, tiene claro que en su vuelta a la vida profesional no tendrá lugar una nueva temporada de Los Serrano: “No, sino te lo contaría, sería una exclusiva mundial, pero no hay nada”, zanjaba, muy firme en sus convicciones.

El actor también tuvo oportunidad de hablar sobre lo que para él significan los Premios Berlanga, una cita que a partir de ayer probablemente se convierta en imprescindible para él: “Están muy bien porque son unos premios al humor, porque son los Premios Luis García Berlanga y justo ha acabado el centenario y a su hijo se le ocurrió que era el momento de reivindicar para que permaneciese en el futuro la historia del humor, comedia… Yo creo que es muy buena idea, creo que van a ser muy importantes y tienen un jurado excepcional, yo soy uno de ellos. Hemos elegido a gente muy buena, eso va a tener repercusión y va a servir para hacer más”, señalaba, muy esperanzado de que esta gala perdure en el tiempo y vuelva a celebrarse el próximo año.