La ‘incómoda e inesperada’ visitante del Rey Juan Carlos

Inesperada presencia a las puertas del Palacio de la Zarzuela. Tras pasar el fin de semana en Sangenjo, el Rey Juan Carlos ha llegado esta mañana a la que ha sido las últimas décadas su residencia oficial. Lo ha hecho como copiloto de un coche conducido por uno de sus escoltas y vestido de traje, tal como marca el protocolo. En torno a las 10:00 de la mañana el anterior jefe del Estado entraba en Palacio para reencontrarse con su hijo, al que no ve en persona desde que se marchase a Abu Dabi en el verano de 2020. A pesar de que hace unos días don Felipe viajaba a Emiratos para un compromiso institucional -dar el pésame a la familia del fallecido emir Jalifa Bin Zayed al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos desde el año 2004 hasta enero de 2014-, en este viaje exprés no se encontró con su padre, pero fuentes oficiales confirmaron que habían hablado por teléfono y acordado verse en Madrid.

Un encuentro que se ha producido este lunes, antes de que don Juan Carlos ponga rumbo de vuelta a Abu Dabi. A pesar de que el padre de Felipe VI llegaba a Zarzuela a primera hora de la mañana en medio de una gran expectación, no han trascendido detalles de la reunión con su familia. Desde la Casa de S.M. el Rey confirmaba que se vería con don Felipe y doña Sofía, así como con algunos miembros más de la familia, de los que no se ha revelado, por ahora, datos. Sí se sabe que la Infanta Elena ha estado a su lado en Galicia y que ha visto a Pedro de Borbón Dos-Sicilias y a su nieto Pablo Urdangarin, que ha jugado un partido en Pontevedra este fin de semana.

Una visita inesperada

Pero, más allá de reunirse con el Rey y con otros miembros de su familia, a don Juan Carlos le esperaba una inesperada presencia a las puertas de Zarzuela. Se trata de la belga Ingrid Sartiau, que lleva varios años reclamando que es hija ilegítima del anterior monarca y Lilian Sartiau.

Ingrid Sartiau lleva desde el año 2013 intentando que se la reconozca como hija del Rey Juan Carlos, después de que su madre le asegurase que era fruto de una relación entre ella y el monarca. Una ardua y larga batalla en los tribunales que aún no ha llegado a buen puerto para la belga. En 2015 el pleno de la Sala Civil del Supremo rechazaba la demanda por 7 votos en contra y 3 a favor, aduciendo como argumento el aforamiento de don Juan Carlos, a pesar de que ya no se encontraba ejerciendo la jefatura del Estado. Además, los juristas consideraron que la demanda de Sartiau incurría en contradicciones y resultaba «lisa, llanamente falsa, frívola y torticera». Argumentos todos ellos que resultaron muy dolorosos para Ingrid, que no ha reclamado en ningún momento compensación económica alguna: «mi único deseo es ser reconocida, no es una cuestión de dinero. Trabajo como todo el mundo. Si hubiera algún tipo de herencia, esa tendría que ir para el pueblo español», afirmaba hace unos años en conversación con LOOK.

Tal como ella misma ha confirmado a través de sus redes sociales, Sartiau llegaba a Madrid este domingo y se ha trasladado al Palacio de la Zarzuela este lunes, a cuyas puertas ha esperado junto a los periodistas y curiosos. Este digital se ha puesto en contacto con ella para conocer de primera mano los detalles de su viaje y si ha podido al menos intercambiar miradas con don Juan Carlos, pero por el momento no hemos tenido respuesta. Tampoco se sabe cuánto tiempo tiene pensado permanecer en Madrid o si volverá a la capital en cuanto se anuncie oficialmente un nuevo regreso del padre de Felipe VI. El pasado año, la belga reveló a este digital que «tenía cartas que probaban la relación entre su madre y don Juan Carlos» y confirmaba que no iba a desistir en su empeño en ser reconocida.

Almuerzo familiar

A lo largo de la mañana se ha podido ver llegar al Palacio de la Zarzuela a la Infanta doña Margarita acompañada de su marido, Carlos Zurita. La duquesa de Soria siempre ha estado muy unida al Rey Juan Carlos, sobre todo tras la muerte de la Infanta doña Pilar en 2020. No se tiene constancia de si la Reina Letizia participará en el almuerzo familiar o si don Juan Carlos podrá ver a la Infanta Sofía, ya que hoy es día lectivo. La que sí estará ausente es la Princesa Leonor, ya que aún no ha terminado el curso en el Atlantic College de Gales.