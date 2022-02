Pablo Urdangarin vuelve a tomar la palabra. El hijo mediano de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se ha convertido en el inesperado protagonista de la polémica que rodea a los exduques de Palma tras la publicación del reportaje de la revista Lecturas. Unas imágenes en las que se veía a Iñaki paseando de la mano de Ainhoa Armentia, compañera en la asesoría en la que trabaja en Vitoria. El propio Iñaki confirmaba a los medios que “eran cosas que pasaban”, días antes de que se emitiese el comunicado oficial en el que se anunciaba la “interrupción de la relación matrimonial” de la pareja.

Hasta la fecha, la Infanta Cristina ha guardado silencio sobre todo este asunto. El programa Ya son las ocho emitía hace unos días la primera imagen de la hermana de Felipe VI tras conocerse la separación. Una fotografía tomada por un español residente en Ginebra el mismo día en el que se emitía el comunicado. En ella se veía a doña Cristina de espaldas, vestida con ropa oscura y cabizbaja, con el gesto apesadumbrado, producto de la complicada situación en la que se encuentra inmersa.

Pablo Urdangarin se ha erigido desde que se conociera la noticia en una especia de portavoz extraoficial de la familia. Haciendo gala de una exquisita educación, el joven ha atendido siempre muy amablemente a los medios y ha confirmado que “todos están bien y que hablarán en familia”. Después de varios días sin verle -está centrado en su carrera deportiva-, el hijo mediano de doña Cristina ha vuelto a hablar y, esta vez, ha sorprendido con sus palabras.

En unas imágenes que ha emitido el espacio Ya es mediodía, Pablo reconoce que no descarta una reconciliación entre sus padres: “creo que sería lo normal”, ha dicho. Unas palabras que están en consonancia con unas recientes declaraciones por parte del abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, que recalcaba que no se había hablado de divorcio.

El deportista ha dicho que tanto él como sus hermanos tienen la esperanza de que la familia vuelva a estar unida: “ojalá”, ha asegurado. Tras los recientes rumores de un posible viaje de la Infanta Cristina en los próximos días, Pablo reconoce que no tiene constancia, aunque le gustaría: “eso no sé no estoy seguro, ojalá que venga”, ha relatado visiblemente contento, sin entrar en más detalles. Tampoco se ha pronunciado sobre los recientes rumores que apuntaban a otra posible persona en la vida de su padre, mientras estaba en Ginebra.

Hace algunos días, él mismo declaró que no tenía problemas en conocer a Ainhoa Armentia si se diera la ocasión, algo que aún no había ocurrido, igual que en el caso de la madre del exduque, Claire Liebaert.

Por el momento, todo apunta a que doña Cristina haya viajado a Abu Dabi para reunirse con su padre y en compañía de su hermana. Un viaje exprés ya que algunas fuentes sostienen que pronto visitará Barcelona.