Los últimos días están siendo muy intensos para la familia Urdangarin. Tras la publicación el pasado miércoles en la revista Lecturas de las imágenes del exduque de Palma de Mallorca paseando de la mano junto a su compañera Ainhoa Armentia, se ha desatado una completa vorágine mediática. No ha sido hasta este mismo lunes cuando se ha emitido un comunicado en el que la Infanta Cristina y el exdeportista confirman que han tomado la decisión de «interrumpir su relación matrimonial». La misma revista publicaba unas imágenes de un viaje de Urdangarin en Ginebra, donde ha viajado para reunirse con su hasta ahora mujer y con algunos de sus hijos. Un reportaje que muestra al cuñado de Felipe VI abrazando de manera emotiva a su hijo Miguel, el más desconocido de todos.

Hasta la fecha, han sido pocas las reacciones del entorno de la pareja. Más allá del propio Iñaki, que aseguraba que «eran cosas que pasaban», Pablo ha sido el que más expuesto ha estado a los medios. El mediano de los hijos de doña Cristina ha dado toda una lección de educación y ha atendido a los periodistas de manera ejemplar, respondiendo con delicadeza y sinceridad a cuestiones tan delicadas: «estamos todos bien, hablaremos en familia», ha dicho en varias ocasiones.

Esta misma mañana, el joven ha retomado sus actividades como jugador del FC Barcelona de balonmano, el mismo equipo en el que en el pasado jugó su padre. En el aeropuerto a su llegada a Málaga ha vuelto a contestar educadamente a los periodistas. «Muy bien, muy bien. Ya estoy acostumbrado, la verdad», ha dicho cuando le han preguntado sobre cómo lleva la presión mediática. El sobrino de Felipe VI ha insistido en que están todos bien y contentos, pero no ha comentado nada sobre el reciente encuentro que ha tenido este fin de semana en Ginebra. Sobre Ainhoa Armentia, ha dicho que no la conoce, pero que no le importaría si surgiera la ocasión.

Quien más cerca de Iñaki Urdangarin ha estado en los últimos meses ha sido su madre, Claire Liebaert. Ella ha sido su mayor apoyo y cuando le concedieron el nuevo régimen incluso comentó que le estaba costando un poco adaptarse al cambio. A pesar de que en los últimos días ha preferido no manifestarse, el fin de semana, el programa Viva la vida emitía unas imágenes con las primeras palabras de la madre de Iñaki Urdangarin tras la publicación de las fotografías con Ainhoa Armentia: «como comprenderán, no voy a hacer ningún comentario», declaró Liebaert, aunque sí dijo que estaba al tanto de la relación.

Esta mañana, apenas dos días después de hacerse público el comunicado de la pareja, Claire Liebaert ha salido a hacer unos recados en las inmediaciones de su domicilio. Un poco molesta por la situación, la madre de Iñaki Urdangarin ha dicho que “están todos bien, está todo dicho”. “No quiero ser desagradable, pero es que no puedo decir nada más”. Claire ha insistido en que está todo bien y que han hablado todos, incluso con la Infanta Cristina. La madre de Iñaki Urdangarin ha confirmado que todavía no conoce a Ainhoa Armentia, pero tampoco ha querido entrar en más detalles al respecto: «de momento no quiero decir nada, de verdad».

Por parte de la Infanta Cristina, ni la Infanta Elena ni nadie de la familia real se ha pronunciado al respecto. Únicamente Blanca de Borbón publicaba un mensaje de apoyo a la hija de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía en su cuenta de Instagram y poco después se pronunciaba en Ya son las ocho, donde aseguraba que Urangarin era un ‘farandulero’.