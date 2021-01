Nueva etapa para Iñaki Urdangarin. El marido de la infanta Cristina ya ha abandonado la prisión abulense de Brieva, donde permanecía interno desde junio de 2018 para cumplir con la sentencia por el Caso Nóos. Tal como se confirmaba hace algunas semanas, desde Instituciones Penitenciarias se ha aprobado el régimen de semilibertad para el marido de la infanta Cristina, que puede optar a cambiar la prisión de Ávila por el Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares, donde formaría parte del programa de rehabilitación de delincuentes económicos. Y así lo ha hecho.

Aunque no se sabía la fecha exacta en que Urdangarin dejaría la cárcel de Brieva e ingresaría en el nuevo centro, el marido de la infanta Cristina lo hacía ayer, ya que el temporal generado por la borrasca Filomena le impedía instalarse antes. De la misma manera, tampoco pudo asistir a sus actividades de voluntariado en el Hogar Don Orione, que sufrió graves daños a causa de la nevada.

El cuñado de Felipe VI será uno más en el Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares. Una institución que cuenta con 210 habitaciones dobles -el exduque ya no estará por tanto aislado- y donde podrá realizar numerosas actividades. Se espera que el exdeportista pueda disfrutar de un fin de semana libre cada mes y aunque saldrá a diario para trabajar, tiene que pasar la noche en el centro.

La noticia de este traslado ya llevaba semanas sobre la mesa, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado. El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, aún no ha podio hablar con él, ni tampoco con la infanta Cristina, aunque “cree que ahora es más complicado hablar con él”. El letrado ha comentado que “a día de hoy no sabe nada sobre el curso de delitos económicos que tiene que seguir el exduque de Palma”. Pascual Vives asegura que la última vez que estuvo con Urdangarin fue en el mes de diciembre y entonces no tenía noticia de este posible traslado. El letrado se ha mostrado cauto en lo que respecta a este cambio: “todo es muy reciente, de momento no puedo darles más información”. Lo que más preocupa ahora a Pascual Vives es la resolución del Juez de Vigilancia Penitenciaria sobre la posibilidad de obtener el tercer grado: “para mí esto es lo prioritario ahora mismo, confío en que se resuelva positivamente y esperamos que pronto”. El letrado ha confirmado que, a partir de ahora, Iñaki Urdangarin tendrá una remuneración, ya que es uno de los requisitos que se exigen para este nuevo régimen, pero no ha dado más detalles de si será en la misma institución en la que ha estado colaborando como voluntario los últimos meses.

Con este cambio, se espera que Urdangarin pueda salir a diario para trabajar, aunque tendrá que regresar al centro una vez concluida su jornada. Por ahora no está contemplado que duerma fuera de la institución los fines de semana, más allá de una vez al mes, cuando disfrutará de un permiso.

Desde Instituciones Penitenciarias han optado por reconocer esta opción para el marido de la infanta Cristina después de que la Junta de Tratamiento de la prisión de Brieva hubiera propuesto dar un paso más en lo que respecta a Urdangarin, esto es, la posibilidad de concederle el tercer grado o régimen abierto. Esta opción le habría permitido tener que ir solo a dormir de lunes a jueves. Sin embargo, desde Prisiones se ha optado por una fórmula a medio camino, que el exdeportista permanezca el segundo grado pero aplicándole el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permitirá disfrutar de una parte de los beneficios penitenciarios de la semilibertad. Sin embargo, tal como ha confirmado su abogado, se espera que pronto el juez resuelva y le conceda el tercer grado.