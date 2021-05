India Martínez y Sara Carbonero han forjado un vínculo que va más allá de la amistad. Su cariño quedó patente con la entrevista que compartieron hace algunas semanas en ‘Que siga el baile’, la sección de entrevistas que la comunicadora tiene en Radio Marca. Pasado el tiempo, la cantante continúa recordando con cariño aquella agradable charla que le dejó muy tranquila porque vio a la madrileña muy recuperada tras unos meses difíciles.

La artista cordobesa ha acudido en las últimas horas a la presentación del proyecto medioambiental ‘Canciones para los que no quieren escuchar’, iniciativa en la que la artista ha querido colaborar componiendo una canción titulada “Dejamos de respirarnos”. Durante el evento, la cordobesa ha querido contarnos cómo surgió la idea de participar en la causa, así como las pequeñas acciones que ella realiza en su día a día para cuidar la naturaleza, algo que, según ella, siempre ha tenido muy interiorizado gracias a su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

Al margen de su magnífica relación con Sara Carbonero, India Martínez está viviendo unas semanas muy dulces tras el lanzamiento de su primer libro, ‘Verdades a medias’, que está teniendo una muy buena acogida. Lo presentó en el programa de Sara Carbonero y ahora explica cómo se encuentra su amiga y compañera: «La verdad es que se volcó muchísimo, que después de todo lo que ha pasado y que tenga esas ganas de comerse el mundo y de hacer cosas buenas y nuevas, yo estoy súper agradecida porque fue cómplice del lanzamiento del libro, fue una charla entre amigas, la quiero mucho, la admiro mucho también y qué mejor que estuviera ella ese día».

La andaluza está muy agradecida del trato que le dio la periodista y así se lo dejó claro en el comentario de respuesta a su post en Instagram: «Solo una mujer con una sensibilidad tan especial como tú puede poner estas hermosas palabras como resumen de este encuentro tan lleno de “esas mariposas cristalinas de estómago” que siempre que estamos juntas por casualidad aparecen. Gracias por tanto cariño!!». Ha nacido una bonita amistad.

«He llorado con Rocío Carrasco»

La vocalista ha sorprendido con su respuesta al ser preguntada por el documental de la hija de Rocío Jurado. Confiesa que no la conoce pero que de vez en cuando sigue la producción de ‘La Fábrica de la Tele’: «Alguna vez lo he visto y he llorado con ella». No quiere posicionarse de ningún lado que no sea el de las mujeres víctimas de violencia machista: «Yo apoyo que, si ha sufrido maltrato, que no se lo calle nadie. Yo desconozco también el resto de cosa, pero del maltrato siempre voy a estar en contra siempre».

Por último, India cuenta que afortunadamente nunca ha tenido que lamentar verse en la situación que denuncia Rocío Carrasco: «Gracias a Dios no, he tenido mucha suerte porque he estado siempre bien rodeada y bien cuidada. Los micromachismos siempre existen, pero bueno, en la sociedad se respiran todavía. No he tenido ese problema», finaliza.