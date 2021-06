Jesús Castro ha sido uno de los rostros conocidos que no han querido perder la oportunidad de pasar por la alfombra roja del Festival de Málaga. El actor se ha trasladado hasta la ciudad andaluza para presentar su último trabajo, “Hombre muerto no sabe vivir”, donde interpreta al personaje de ‘Trujillo’.

“Trujillo es como la nueva generación que se quiere quedar con el relevo de la vieja escuela, tiene otro tipo de metodología, no tiene mucho escrúpulo y para conseguir lo que quiere da igual lo que tenga que hacer en su camino porque solo quiere conseguir llegar al objetivo, que es tener poder y ser un poco el capo”, asegura. A pesar de que la película se rodó hace más de un año y medio, confiesa que no le ha resultado difícil ‘ponerse al día’: “de repente, volver aquí es un poco recordar, pero bueno, estar con el equipo, con el director y tal, a poco que hables, ya empiezas a empaparte un poco otra vez”, sentencia.

Ahora que están a punto de comenzar las grabaciones de una nueva edición de MasterChef Celerbrity, el intérprete ha comentado que no guarda especial buen recuerdo de su paso por el espacio. “Es una experiencia más que no fue lo que yo esperaba y sin más, pero la vida forma parte de equivocarte, aprender, saber qué quieres, saber que no… pero en el corazón no lo llevo. Mi experiencia no fue la mejor, pero fue la mía”, ha comentado. Lo que sí asegura es que sus amigos siempre le piden que cocine: “mi familia no, pero mis amigos siempre se han aprovechado porque llevo cocinando desde los 16 años”.

El que fuera protagonista de “El niño” se ha visto envuelto en los últimos días en una polémica por un supuesto enfrentamiento con la prensa después de que algunos reporteros le grabaran junto a su pareja, Alba Casillas, prima del exportero del Real Madrid. Castro ha preferido no comentar demasiado al respecto, pero sí asegura que es falso: “no quiero aclarar absolutamente nada, me da igual el video y todo lo que se hable de él. En este caso es bastante es mentira, está bastante editado, pero no quiero entrar en eso”, ha asegurado.

Al parecer, el actor salió a disfrutar de un almuerzo junto a su novia y unos amigos cuando se dio cuenta de que había algunos periodistas pendientes de él. Algo que le molestó enormemente. Jesús Castro decidió acercarse a ellos y les pidió que no le grabaran, que estaba en su día libre y que era una persona normal que nunca había hecho declaraciones sobre su vida privada. El joven lo pidió de manera amable, aunque también dijo que “era de Vejer y que, si no quisiera que le grabaran, no lo harían”. No obstante, al parecer solo se emitió parte de su declaración, lo que ha indignado al intérprete.