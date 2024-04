La predicción del Maestro Joao sobre lo que va a pasar el 13 de mayo con España

El famoso vidente Maestro Joao, conocido por su participación en algunos programas de Telecinco, ha realizado una predicción sobre el resultado que España obtendrá en el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará el 13 de mayo. Según ha contado, hay razones para ser optimistas con respecto a la actuación de Nebulossa, representante de España en el certamen. Eso sí, cree que lamentablemente España no alcanzará el primer puesto.

En este momento debemos recordar que en las dos ediciones anteriores las predicciones de Joao han tenido mucho peso. Acertó en 2022 al pronosticar la victoria de Ucrania y el buen resultado de Chanel con ‘SloMo’ y el año pasado dijo Loreen se acabaría alzando como ganadora y sucedió exactamente eso.

A pesar de su optimismo, el Maestro Joao también ha expresado ciertas reservas sobre la comprensión del concepto del tema de Nebulossa. «Creo que va a quedar muy bien, pero mal entendida», comentó el vidente. Aunque confía en el potencial de la actuación, reconoce que puede haber cierta dificultad en la interpretación del mensaje que transmite la canción. Hay que recordar que la apuesta de este año no ha gustado a todo el mundo. El dúo compuesto por la cantante María Bas y el teclista Mark Dasousa llevará ‘Zorra’ a Malmö, propuesta que no todos los fans aplauden con el mismo entusiasmo.

Sin embargo, Joao ha destacado que siente un «buen rollo» con respecto a los puntos que España podría conseguir en Eurovisión. Además, ha aprovechado la ocasión para lanzar una reflexión positiva sobre el país y su capacidad para superar obstáculos. «Somos España y estamos acostumbrados a romper barreras», comenta haciendo honor al positivismo que siempre le ha caracterizado. Con estas palabras, el Maestro Joao ha generado expectativas entre los seguidores de Eurovisión en España, quienes esperan con ansias la actuación de Nebulossa y confían en que el país pueda obtener un buen resultado en el certamen internacional.

‘Zorra’ ya ha empezado a dar buenos resultados

El Maestro Joao, cuyo verdadero nombre es Joaquín Castejón, no anda desencaminado. Si atendemos a los datos oficiales, ‘Zorra’ ya está empezando a cosechar los primeros buenos resultados. La propuesta española para el festival de Eurovisión ha causado un revuelo sin precedentes en el país, desencadenando un debate nacional en el que tanto eurofans como figuras prominentes de la sociedad han expresado opiniones encontradas. Desde influencers hasta artistas y presentadores de televisión, numerosas personalidades ajenas al mundo eurovisivo han compartido sus opiniones sobre el tema propuesto por España.

A pesar de las críticas y los detractores que ha enfrentado la propuesta en los últimos días, el tema ha logrado capturar la atención del público y convertirse en uno de los más virales del mundo. Sorprendentemente, ‘Zorra’ se ha posicionado en la segunda posición de la lista ‘Los 50 más virales’ de Spotify, demostrando su impacto y popularidad entre el público internacional. Los expertos respaldan las predicciones de Joao, insistiendo en que Europa tiene cada vez más ganas de ver a Nebulossa encima del escenario

El éxito viral de la propuesta española en plataformas de streaming como Spotify refleja el poder de la música para trascender fronteras y conectar con audiencias de todo el mundo. Aunque la canción ha generado opiniones encontradas, su capacidad para generar interés y conversación demuestra su relevancia en el panorama musical actual.

Con el festival de Eurovisión cada vez más cerca, la expectación y el debate en torno a la propuesta española continúan creciendo. Los fans y espectadores esperan con ansias la actuación de España en el escenario internacional y aguardan para ver cómo la canción se desenvuelve en el contexto competitivo de Eurovisión. El Maestro Joao ha ganado mucha repercusión a raíz de los comentarios que ha hecho en ediciones anteriores. Es cierto que 2023 en predijo que nuestra representante, la querida Blanca Paloma, iba a quedar en un puesto más alto, pero por norma general su trabajo está cargado de razón.

El futuro de Nebulossa, según Joao

Aunque quedará en un buen puesto, el Maestro Joao no cree que Nebulossa gane el festival. «Va a tener mucho éxito este verano», ha declarado durante una charla en Los 40 Principales. La predicción del Maestro Joao ha avivado aún más la expectación en torno a la participación de España en Eurovisión, y los seguidores del festival estarán atentos para ver si sus pronósticos se cumplen el día del evento. Mientras tanto, los fans de la canción española seguirán mostrando su apoyo y esperanza de cara al gran día.

Para solidarizarse con la cantante, Joao ha bromeado asegurando que la letra de la canción le representa al 100%. En concreto ha dicho: «Yo digo por qué me dedica esta mujer una canción si no me conoce». Después ha insistido en que ganar no es el único objetivo de Nebulossa, hay otras muchas cosas importantes.