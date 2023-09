El Maestro Joao desvela lo que va a pasar en el matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Si hablamos de Joao Joaquín Castejón quizá haya gente que no sepa de qué estamos hablando, pero si pronunciamos al conocido Maestro Joao a todo el mundo se le viene la misma imagen. Es uno de los videntes más famosos de la pequeña pantalla porque ha participado en varios programas de Telecinco y el público siempre recibe sus comentarios con los brazos abiertos. Recientemente está de actualidad porque ha hecho un polémico comentario sobre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Los recién casados vendieron la exclusiva de su boda a una conocida revista y estuvieron muy expuestos durante un tiempo, pero desde hace unas semanas no se sabe nada de ellos.

Tamara Falcó ha tenido varios problemas, pues le han acusado de estar motivada por intereses económicos. Es cierto que ha ganado mucho dinero con su enlace matrimonial, pero fuentes cercanas insisten en que casarse era su gran sueño. Se estima que le habrían pagado una cifra que supera el millón de euros, pues no solo hay que contar el dinero de su posado. También debemos incluir los contratos que firmó con aquellas marcas que se interesaron por formar parte de este evento tan destacado. El problema es que la figura pública de Íñigo es muy controvertida y hay mucha gente que duda de sus intenciones.

La predicción del Maestro Joao

El Maestro Joao, como gran parte del público, considera que el matrimonio entre Íñigo y Tamara no durará demasiado tiempo. Lo cierto es que cada vez hay más gente que se suma a esta tendencia. ¿El motivo? Íñigo Onieva tiene fama de conquistador y muchos periodistas insisten en que su estilo de vida no es compatible con las tradiciones de la marquesa de Griñón. Esta última está centrada en sus asuntos profesionales y no invierte demasiado tiempo en el ocio nocturno. Es decir, todo lo contrario a lo que hace su marido.

«Lo siento, pero creo que si. Me encantaría que durase, que fuesen felices, tuviesen hijos, que tuvieran gallinas y pavos reales, pero creo que se van a quedar ahí simplemente», responde Joao cuando le preguntan si la historia de amor acabará dentro de poco. No obstante, piensa que a Tamara Falcó todavía le quedan muchos hombres por conocer, igual que le pasó a su madre. «Seguro le llegaran y que le lleguen muchos, mira lo que le llegó a la madre», comenta ante los micrófonos de una conocida agencia.

El comentario que no gustará a Tamara Falcó

Tamara Falcó ha tenido muchos problemas con los defensores de los derechos LGTBI por unas polémicas declaraciones que dio en México. Sin embargo, el Maestro Joao cree que la marquesa no tiene nada en contra de los homosexuales. Es más, cree que apoya al colectivo. «Yo creo que sí, todos los amigos que tiene, desde Google Maps se ve lo que son, así que no creo que en realidad tenga las ideas que parece. Es abierta al mundo», comenta con una sonrisa.

Íñigo Onieva está sobrepasado

En un primer momento Íñigo Onieva se integró bien en el grupo de Tamara y no tuvo ningún problema con los medios, pero el paso del tiempo ha hecho que su situación cambie drásticamente. Se ha convertido en un rostro hostil en determinados ambientes y siempre está rodeado de polémica, por eso ha dejado de contestar amablemente a los reporteros. Onieva piensa que la única forma de evitar los conflictos es desapareciendo el foco. No obstante, ha participado en la exclusiva que la marquesa de Griñón vendió a ‘¡HOLA!’ sobre su famosa boda.