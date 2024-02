Carmen Lomana, la última en discordia: sus polémicas declaraciones sobre la canción que irá a Eurovisión

La polémica está servida. Nebulossa representará a España en el festival de Eurovisión, que se celebrará en la ciudad de Malmö. El dúo de pop electrónico ha apostado por una canción que no ha tardado en convertirse en tendencia, pero nunca llueve a gusto de todos. El tema se llama ‘Zorra’ y ya se ha convertido en un himno para mucha gente. Una de las frases del single es: «Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo». El problema no es el mensaje, es el título. Hay muchos rostros conocidos, entre los que se encuentran Alessandro Lequio, que no ven con buenos ojos la propuesta de Nebulossa. No obstante, este no es el caso de Carmen Lomana, quien ha salido en defensa del famoso grupo musical.

Carmen Lomana siempre se ha caracterizado por su máxima sinceridad. No le tiembla el pulso a la hora de pronunciarse sobre los temas del momento, de hecho esta valentía le ha costado su amistad con Ágatha Ruíz de la Prada. La empresaria insiste en que disfrutaba de una relación muy estrecha con la diseñadora, pero esta última no quiere saber nada de ella y le ha bloqueado en Whatsapp. Lo último que ha dicho Ágatha es que Carmen ha intentado conquistar a hombres que han estado con ella. Esto ha desatado una guerra entre ambas que todavía no ha terminado.

Carmen Lomana no está dispuesta a hacer caso omiso a las provocaciones del artista. Por eso, siempre que encuentra el momento se defiende e insiste en que ella no ha iniciado ningún conflicto. También ha desmentido que haya coqueteado con los exnovios de Ágatha Ruíz de la Prada, aunque hay mucha gente que ha puesto en duda sus palabras. Dejando a un lado todo esto, Lomana ha vuelto a demostrar que es una buena comunicadora y ha decidido dar su opinión más sincera sobre ‘Zorra’.

Carmen Lomana apoya a ‘Zorra’

Nebulossa, el dúo compuesto por María Bas y el teclista Mark Dasousa, ya forman parte de la historia del espectáculo. ‘Zorra’ ha dado la vuelta al país, a pesar de que hay opiniones para todos los gustos. Los artistas están dispuestos a seguir caminando, aunque han recibido críticas muy ácidas por una parte de la población. Hay mucha gente que no entiende que hayan convertido un insulto en un tema musical, pero también existe un grupo de famosos que ha salido en su defensa, como por ejemplo Carmen Lomana.

Carmen se hizo conocida en Telecinco porque presentaba un programa de moda. Era la directora de una academia que tenía como objetivo reconducir la conducta de unos adolescentes que querían llegar a lo más alto. Enseguida demostró que tenía un poder de comunicación muy importante, por eso empezó a trabajar en prensa escrita y en radio. Es en este último medio donde se ha manifestado sobre ‘Zorra’, asegurando que es un tema completamente válido para representar a España.

«A mí me gusta, me parece que tiene un ritmo estupendo», ha declarado Carmen en ‘Las mañanas de Kiss’. La socialité insiste en que no entiende el motivo por el que se ha generado tanto revuelo. «Yo no sé por qué tanto escandalizarse de una palabra que se emplea muchísimo». La intención de María Bas es dar visibilidad al término «zorra» para que deje de ser un insulto. De hecho ella ya ha conseguido que una parte de los espectadores se sientan identificados con esta definición.

«Hay mucha hipocresía»

Carmen Lomana ha luchado contra ataques de muchos tipos, aunque el paso del tiempo ha demostrado que tiene una mente abierta y que se esfuerza por adaptarse a las nuevas circunstancias. En las últimas horas ha dejado muy claro que ella apoya a Nebulossa porque está de acuerdo con la letra de su canción. Recuerda que todavía hay mucha gente que sigue utilizando el término «zorra» para hacer daño y lo que quiere el dúo que nos representará en Eurovisión es normalizar esta palabra. El verdadero objetivo es restarle peso a un insulto que ha hecho bastante daño a las mujeres.

Carmen está convencida de que una parte de la audiencia no habla desde un punto de vista objetivo. «Aquí, como dice la canción, por cualquier cosa se dice que ‘esa es una zorra’, o ‘uy qué zorra’, es la realidad», empieza diciendo en ‘Las mañanas de Kiss’. «Hoy a la gente le puede doler, pero hay mucha hipocresía». Considera que aquellos que se han sentido ofendidos por la letra del tema compuesto por María Bas no están siendo sinceros, de ahí que ella haya salido en defensa de la intérprete.

«La canción es muy buena, hace bailar a todos. Es estupenda para representar a España en Eurovisión», le ha comentado al presentador del programa radiofónico donde colabora. «Me extraña que la gente se haya escandalizado en algo que es muy habitual en los hombres y hasta en las mujeres que dicen que otras son unas zorras». Después ha admitido que la palabra no tiene buena fama, aunque cree que el reto está precisamente ahí: en transformar un insulto en un adjetivo que no tenga dobleces. «Muy fino no queda, pero la zorra es un animal listo y no es más puta que los otros animales», concluye en un tono tajante.