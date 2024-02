No ha pasado ni una semana desde que el grupo Nebulossa consiguió la victoria en el Benidorm Fest con la canción Zorra, convirtiéndose en representante de España en Eurovisión 2024. Su controvertida letra ha conseguido dividir a millones de españoles y que muchos ya se atrevan a pronosticar un mal resultado en el festival.

El Maestro Joao, como ya hiciera con el resultado del Gordo de la Lotería de Navidad (aunque sin gran acierto), ha querido predecir en qué posición quedará la canción. Lo ha hecho en su sección del programa de radio Anda ya!, el matinal de la emisora Los40.

Allí ha comenzado bromeando sobre el significado de la letra que interpreta la cantante María Bas sobre el escenario: «Yo digo por qué me dedica esta mujer una canción si no me conoce». Bromas aparte, el vidente ha utilizado sus técnicas para poder ofrecer un resultado más concluyente, aunque seguro que no gustará a los eurofans.

«Yo ya he visto el puesto y está cercano al puesto número diez, pero más hacia el once y doce. Me da pena porque me encanta. Ojalá ganase», ha confesado ante los micrófonos. Pero no todo son malas noticias para los valencianos: «Va a tener mucho éxito en verano, pero en el festival no».

Pese a que, según las predicciones del ex concursante de Supervivientes, no tendrá opciones de victoria, lo cierto es que no sería un mal puesto. Tras el batacazo de Blanca Paloma en 2023, quedando en 17º lugar, sería una gran subida en la clasificación.

Aunque el efecto Chanel pueda hacer pensar que es habitual estar en la parte alta del Eurovisión, lo cierto es que desde 2015 hasta 2021 el representante no ha logrado pasar del puesto número 20. Además de SloMo, los últimos en conseguir entrar en el top 10 en los últimos años han sido David Civera (6º), Rosa López (7º), Beth (8º), Pastora Soler (10º) y Ruth Lorenzo (10º).

Los récords que sigue cosechando Zorra, de Nebulossa

El grupo sigue asimilando su victoria y ya ha tenido la confirmación de la UER de que podrá participar con su letra después de que RTVE hiciese las gestiones pertinentes horas después de su victoria.

En los siguientes días el vídeo oficial en YouTube ya ha superado los tres millones de reproducciones y se ha colocado en el número 43º de los vídeos musicales más vistos de España. Mientras, en Spotify se ha colocado en el número 1 de las canciones más virales de nuestro país al momento de cierre de este artículo.

Estos números irán subiendo conforme se acerque el 11 de mayo, el día en el que se celebrará la final del festival europeo de la canción en Suecia. Aunque la atención de los eurofans se mantenga intacta, lo espectadores casuales del festival no será hasta los últimos días cuando pongan su atención en Nebulossa.

Mientras los números crecen, la letra de Zorra sigue siendo motivo de debate nacional. Personas tan alejadas como María Pombo o Jorge Javier Vázquez han hablado de ella, aunque ninguno ha pronosticado una buena posición para la canción en Eurovisión 2024.