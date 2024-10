La petición de Daniel Sancho que deja claro como es su vida dentro la cárcel

La vida en prisión para Daniel Sancho ha sido un tema de interés desde que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Recluido en la cárcel de Surat Thani, una de las prisiones más duras de Tailandia, se enfrenta a un futuro incierto mientras su equipo legal continúa trabajando en un recurso de apelación. Sin embargo, su estancia en esta prisión ya ha comenzado a desvelar detalles de lo que significa vivir en uno de los sistemas penitenciarios más exigentes y despiadados del mundo.

En las últimas semanas, Daniel Sancho ha realizado varias peticiones a la dirección del centro, solicitudes que han revelado aspectos clave de su día a día tras las rejas y cómo está tratando de adaptarse a su nueva realidad. Una de sus peticiones es integrarse con el resto de la población penitenciaria para poder acceder a actividades deportivas, algo que actualmente se le niega en el módulo donde está recluido.

Según ha revelado Carmen Balfagón, miembro de su equipo de defensa, ha pedido a las autoridades de la prisión que aceleren su integración con otros presos, ya que en su módulo no se le permite realizar ejercicio físico, una limitación que le resulta difícil de sobrellevar. «Daniel sabe que no puede llegar al límite», comentó en una intervención reciente en el programa ‘Mañaneros’ de TVE. «Es consciente de que las condiciones de su encarcelamiento no son comparables a las que encontraría en una cárcel española».

La vida de Daniel Sancho dentro de la cárcel

La falta de ejercicio es solo uno de los aspectos que está complicando la adaptación de Daniel Sancho. En su petición, el joven solicita equipos deportivos específicos, como guantes de boxeo y protectores para las piernas y el pecho, con el objetivo de practicar Muay Thai, una de las artes marciales más populares en Tailandi. La solicitud de estos implementos no solo revela su intención de mantenerse activo físicamente, sino también su necesidad de encontrar una rutina que le permita lidiar con las duras condiciones de la prisión.

El hecho de que Sancho haya solicitado equipos para practicar Muay Thai no es sorprendente, teniendo en cuenta que el deporte ha sido parte de su vida desde antes de su arresto. El Muay Thai, conocido por ser una disciplina física exigente y una forma de vida en la cultura tailandesa, podría ofrecerle una forma de canalizar su energía y una manera de sobrellevar el estrés de su situación actual. En una cárcel donde la masificación es un problema evidente, encontrar una actividad que le permita desconectarse de su entorno parece ser una necesidad urgente para el joven condenado.

La otra petición de Daniel Sancho

El hijo de Rodolfo Sancho no se limita al deporte. Junto con los guantes y los protectores, ha solicitado un libro en inglés. Esto demuestra su interés por aprender el idioma y facilitar su comunicación con los demás presos. El aprendizaje de un nuevo idioma podría ser una forma de mejorar su integración dentro del complejo penitenciario, donde las barreras lingüísticas pueden dificultar su convivencia y su entendimiento de las normas.

Además, entre los objetos solicitados también se encuentran unos tapones para los oídos, lo que da una pista sobre las difíciles condiciones de su encierro. En una cárcel donde el ruido es constante debido al gran número de reclusos, el descanso es una necesidad básica que Sancho está teniendo dificultades para satisfacer. Los tapones pueden ayudarle a conciliar el sueño en un ambiente que no le ofrece el mínimo de tranquilidad.

Se acerca la fecha más importante

Mientras tanto, el equipo legal de Daniel Sancho se prepara para la fecha crucial del 19 de octubre, cuando presentarán el recurso de apelación ante la justicia tailandesa. Desde que recibieron formalmente la sentencia el 12 de septiembre, los abogados han trabajado intensamente en la recopilación de pruebas y argumentos que respalden la versión de Sancho, quien sostiene que el asesinato de Edwin Arrieta no fue premeditado, sino un acto en defensa propia.

Este recurso es la única esperanza para Sancho y su familia de conseguir una reducción de la condena o incluso la posibilidad de un traslado a una prisión española, lo que aliviaría en gran medida las condiciones a las que está sometido. La repatriación es el objetivo final para su defensa y para sus padres, quienes han mantenido su apoyo incondicional al joven desde el primer día.

La prisión de Surat Thani, conocida por albergar a criminales peligrosos y por sus estrictas normas, ha sido descrita como un lugar donde los derechos y comodidades que ofrecen otras prisiones del mundo brillan por su ausencia. En este contexto, la vida de Daniel ha estado marcada por la dureza del entorno.

En situaciones como esta, donde la distancia y las diferencias culturales y legales juegan un papel clave, el peso de la embajada es fundamental. Gracias a su intervención, Sancho podrá recibir lo que ha pedido, aunque sigue siendo una incógnita si estas pequeñas concesiones lograrán mejorar en alguna medida su calidad de vida en una de las prisiones más temidas del país.