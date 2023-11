Penélope Cruz se suma a la lista de enemigos del famoso arquitecto Joaquín Torres

Joaquín Torres, popularmente conocido como «el arquitecto de los famosos», tiene nuevos problemas. Después de plantarle cara a Tamara Falcó ha recibido un aviso de Penélope Cruz y Javier Bardem, pero ¿qué ha pasado hasta llegar a este punto? Para entender esta noticia debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Joaquín tiene una reputación excelente y siempre ha recibido comentarios muy positivos, por eso no entendió que la hija de Isabel Preysler criticara una de sus viviendas. Tamara le compró un lujoso ático situado en Puerta de Hierro y después aseguró que esta vivienda no era demasiado segura.

Joaquín Torres se defendió acusando a la marquesa de Griñón de tener poco gusto estético. Incluso le animó a poner a la venta su exclusivo inmueble. El arquitecto trabaja como colaborador en Antena 3 y debe dar respuesta a todas las polémicas que están relacionadas con él. Quiso defenderse nombrando a Penélope Cruz y la famosa actriz de Hollywood no se lo ha tomado bien, tanto que le ha mandado un burofax para solicitarle formalmente que no utilice su nombre en ningún programa de televisión.

Penélope Cruz, la nueva enemiga de Joaquín Torres

Joaquín ocupa un papel importante en la crónica social porque está casado con Raúl Prieto, el periodista que dirigió ‘Sálvame’ durante su etapa gloriosa. Torres conoce perfectamente cómo funciona el mundo del entretenimiento y poco a poco ha ido dándose cuenta de quienes son sus enemigos. Hace unas semanas desveló en ‘Espejo Público’ que Cristina Tárrega supuestamente le hizo magia negra. Es decir, Tamara Falcó no es la única que tiene problemas con el artista.

Penélope Cruz se ha sumado a este batallón de ataque. La actriz no quiere que Joaquín hable de ella y le ha hecho llegar esta petición a través de un burofax. El marido de Raúl Prieto recuerda que siempre firma un contrato de confidencialidad con sus clientes, por eso no entiende que Penélope y Javier Bardem estén a la defensiva. Insiste en que nunca ha desvelado datos comprometidos, simplemente ha confirmado que ha trabajado para ellos porque es algo que sabe todo el mundo.

Joaquín rompe si silencio

Después de este conflicto, Joaquín Torres ha roto su silencio en ‘Espejo Público’ para que los espectadores sean conscientes de lo que ha pasado. «He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dice que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque son muy discreto».

El carácter de Penélope Cruz

Lo cierto es que Joaquín sí ha desvelado uno de los secretos de Penélope Cruz. Según cuenta, es muy exigente y trabajar con ella y con Javier Bardem no fue del todo fácil. «Habían escogido una madera de 30cm de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra», le explicó a Susanna Griso.