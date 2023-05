La impresionante casa de Joaquín Torres y Raúl Prieto en Madrid: es alucinante

Raúl Prieto ha pasado de ser informador a protagonista. Dirigió ‘Sálvame’ durante la época dorada del programa y ahora se ha convertido en una auténtica estrella. Su boda con el arquitecto Joaquín Torres le ha situado en el centro de todas las miradas. Pero, ¿cómo empezó esta historia de amor? Joaquín conoció a Raúl en 2012, cuando pisó el plató de ‘Sálvame’ acompañado de Cristina Tárrega. Su objetivo era presentar una sección llamada ‘Una solución quiero’. En aquella época el artista estaba casado, así que no pasó nada, pero con el tiempo se dio cuenta de que Raúl era alguien especial.

El director de programas es muy reservado con su vida privada. Posiblemente es uno de los periodistas que mejor conoce el mundo del corazón y sabe qué no tiene que hacer para llamar la atención. Mantuvo su relación con Joaquín en secreto hasta que el arquitecto estuvo preparado para dar un paso adelante. Su hijo mayor tenía ocho años. Se sentó con él y le dijo que era homosexual. Desde ese momento todo fue felicidad y Joaquín está convencido de que sin Raúl no hubiera dado el paso.

Una mansión en Madrid

Joaquín es dueño de A-cero, uno de los estudios de arquitectura más famosos de España. Como no podía ser de otra forma, el artista vive en una formidable mansión situada en Madrid. Muchas de sus casas han salido en la prensa porque son obras de arte. Todas tienen el mismo estilo: formas cúbicas y mucha luminosidad. Recordemos que Torres es una de las mentes pensantes de La Finca, la urbanización más cara y lujosa del país. Ha diseñado la casa de personalidades como Cristiano Ronaldo o Penélope Cruz.

El arquitecto habló con la revista ‘¡HOLA!’ para explicar cómo es la casa que comparte con Raúl. “Responde a la vida que llevo con mi pareja. Una casa que nos permite recibir habitualmente, pero que también nos permite recogernos sin perder un ápice de calidad”. Los dos son grandes amantes del diseño y del arte, pero han creado una casa acogedora. Quieren disfrutarla, de ahí que esté preparada para hace fiestas y reunir a amigos. Tiene piscina, un amplio jardín, gimnasio y habitaciones de sobra.

El salón de Joaquín Torres

El arquitecto ha participado en varios programas enseñando su creaciones y siempre ha dicho lo mismo. Para él el lujo no es más que poder disfrutar de los elementos materiales y todas sus casas siguen esta idea. La mansión que comparte con Raúl Prieto no iba a ser menos. Destaca por su amplio salón, tiene unas dimensiones descomunales y una decoración muy particular. Predomina el color negro. Hay algunos elementos de color en cuadros o cojines, pero casi todo es oscuro.

Raúl Prieto, muy integrado con los hijos de su novio

Raúl es un gran desconocido, a pesar de haber estado una década trabajando en ‘Sálvame’. Gracias a su boda con Joaquín hemos descubierto la maravillosa relación que tiene con sus hijos. Los niños del arquitecto tienen su propia habitación en la casa del matrimonio. ¡Será por espacio! La mansión que tenía Joaquín con su exmujer, madre de sus hijos, tenía una sala muy particular. Era una habitación enorme y vacía, con las paredes en blanco, para que los chicos pudieran pintar y experimentar con su talento.