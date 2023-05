Joaquín Torres pide perdón a Raúl Prieto horas antes de casarse

Este próximo fin de semana se celebra una de las grandes bodas del panorama VIP. Joaquín Torres y Raúl Prieto se darán el sí quiero para culminar su llamativa historia de amor. El enlace tendrá lugar en Sevilla, ciudad natal del creador de programas de televisión, en la emblemática Casa de Pilatos de Sevilla. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en torno a la ceremonia.

Joaquín Torres está viviendo unas semanas muy agitadas. El estado de salud de su madre empeora por momentos y él se teme lo peor: «Yo soy muy débil y ver cómo mi madre se apaga cada día un poco, convierte todo mi mundo en mucho más gris, sin luz», reconoció recientemente. Eso, unido a los siempre complicados preparativos de un enlace matrimonial han propiciado que los novios no pasen buenos momentos e incluso discutan.

Al menos es lo que se deduce de la última carta abierta que ha publicado Torres, en la que se disculpa con su futuro marido. Una carta que reproducimos a continuación:

«Queridos todos. Ahora sí que sí. Ya empieza la cuenta atrás y estamos a unos días de nuestra boda, de nuestro milagro particular, de nuestro sueño, nuestro GRAN SUEÑO. Estos últimos meses/semanas, no han sido fáciles para Raúl y para mí, y seguramente yo he sido el responsable de generar tensión, pues mi situación personal no era la más deseable para organizar nuestro sueño. He de manifestar la inmensa generosidad de Raúl, pues en todo momento me ha dejado hacer… Yo soy bastante rarito y no quería organizar una «boda», quería organizar una fiesta donde la tolerancia, la libertad, y sobre todo, el amor fueran los protagonistas. Yo os puedo garantizar que en todo momento he intentado planificar lo que yo imaginaba que a Raúl le haría más feliz, pero en ese imaginar y en mi hermetismo seguro he cometido errores y desde ya, le pido perdón a Raúl» , comienza diciendo.

A continuación, habla de cómo se siente a las puertas de su boda: «Ojalá los dos días salgan como está previsto y como están en mi cabeza. Sé que las expectativas son muy altas, pero creedme que, aunque fallen muchas cosas, será todo un éxito y lo será por todos vosotros, porque os quiero declarar desde la más profunda emoción, que estoy impresionado y jamás dejaré de agradeceros la ilusión y el amor, el inmenso amor que nos habéis demostrado estos últimos meses. El enorme esfuerzo que habéis puesto por darnos lo que soñamos».

Y termina rindiéndose a la figura de Raúl Prieto y cómo este le ha cambiado la vida: «Cómo iba yo a imaginar que Raúl y yo podríamos algún día celebrar por todo lo alto sin tapujos, sin medias verdades, sin ningún tipo de censura, nuestro amor. Cómo pensar que yo iba a poder gritar al mundo mi amor por un hombre, mi amor por Raúl, delante de amigos, padres, hermanos, suegros… Aquel chico de 13 años acomplejado y repleto de miedo y vergüenza, se fue hace mucho, pero os aseguro que ese Joaquín no pudo jamás permitirse soñar ser libre y en algún momento del camino eso cambió, y ese momento fue cuando sencillamente apareció Raúl. Ni años de terapia, ni nada ni nadie lo pudo cambiar. Sólo fue posible por él. Pero hoy mi mundo es mucho mejor y lo es por todos vosotros, y por lo tanto, hoy también el mundo es un poco mejor. GRACIAS, GRACIAS Y… mil veces gracias, por querernos tanto. ¡Love is in the air! Te amo Raúl»

A la boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto se espera que acudan numerosos rostros de la televisión. Hay que recordar que una de las mejores amigas del segundo es Belén Esteban. Ambos han trabajado juntos en la producción de varios programas de televisión en Mediaset y han mantenido una amistad fuera del trabajo. De hecho, Belén Esteban lo eligió como padrino para su boda y ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre la importancia de la amistad y el apoyo que ha recibido de Raúl Prieto en momentos difíciles de su vida.

Cabe destacar que Joaquín Torres es el fundador de A-cero, un estudio de arquitectura que ha sido reconocido por su enfoque vanguardista y su capacidad para crear espacios únicos y personalizados. Con una formación en arquitectura y diseño industrial, Torres ha trabajado en proyectos residenciales, comerciales y públicos en todo el mundo. Entre sus obras más destacadas se encuentran la Casa de la Cascada, en Madrid, y la Casa del Acantilado, en Granada.

Joaquín y Raúl se conocieron en Sálvame y poco tiempo después empezaron una relación sentimental que no escapó a la polémica. El afamado arquitecto mantuvo una relación sentimental de once años con su exmujer, Mercedes Rodríguez Parrizas, la madre de sus dos hijos, Manuel y Álvaro. Pasó todo un tormento desde pequeño porque se crio en un ambiente homófobo e incluso su padre quiso llevarle al psiquiatra para «curarle». Su vida no fue fácil ya que vivió intentando convencerse de que le gustaban las mujeres: «Cuando me casé, puse dos condiciones: no tener hijos y no dejar el trabajo. Yo no deseaba a mi mujer y me sentía muy culpable. Ella lloraba y yo lloraba. Yo me acostaba con ella pero no la deseaba», recordaba en una entrevista. Y entonces, apareció Raúl Prieto, con quien ha empezado a ser él mismo y a quien va a dar el sí quiero de manera inmediata.