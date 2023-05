Joaquín Torres (52) pasa por uno de sus mejores momentos. Y no es para menos. Pues quedan escasos días para que el arquitecto pronuncie ese ansiado Sí, quiero ante el que es el amor de su vida, en sus propias palabras, desde hace seis años: Raúl Prieto (47), conocido por ser el director de programas de televisión como Viva la Vida, Sálvame o los debates de La isla de las tentaciones. Ambos pasaran por el altar el próximo viernes en una ceremonia por lo civil celebrada en Sevilla, ciudad natal de Prieto, en la emblemática Casa de Pilatos de Sevilla, un palacio situado en la ciudad andaluza perteneciente a la Casa de Medinaceli; que reunirá a numerosos rostros conocidos como Belén Esteban, gran amiga del director de televisión, Carlota Corredera, Terelu Campos o Emma García, entre otros.

Firmes en su decisión de mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, la pareja no ha querido desvelar por el momento demasiados detalles de la ceremonia. No obstante, sí ha querido pedir respeto públicamente por Mercedes Rodríguez (53), la que fuera pareja sentimental de Torres y madre de sus dos hijos, Manuel y Álvaro, a quien conoció con tan solo diecisiete años de edad.

Ha sido de hecho el arquitecto, quien ha compartido hace escasas horas a través de sus redes sociales, un comunicado expreso dedicado a la pintora, desmintiendo, entre otras cosas que ella fue su «gran error» tal y como han asegurado en los últimos días, algunos medios de comunicación: «Estos últimos días se está hablando de nuestra próxima boda y han aparecido algunas publicaciones declarando que mi gran error ha sido Mercedes. Quiero poner de manifiesto que estas son declaraciones de hace más de diez años y me gustaría pedir encarecidamente respeto por Mercedes Rodríguez», ha comenzado diciendo.

«Primero, porque ella jamás ha entrado en ningún conflicto y jamás ha hecho ninguna declaración; y segundo, y ante todo porque es la madre de mis hijos, y como tal, yo nunca diría nada que la pudiera perjudicar. Os confieso que ella fue de las primeras personas en felicitarme desde la más sincera emoción. Ella sabe perfectamente lo que supone este enlace para mí y sabe lo feliz que me siento, y también sabe que al sentirme así mis hijos son muy felices y por lo tanto ella lo es. Como madre y gran ser humano, Mercedes solo se congratula de nuestra felicidad y entre Mercedes y yo no hay ningún cisma, ningún reproche, ninguna cuenta pendiente», continúa.

«Por eso y por muchísimo más, os reitero mi petición de respeto porque ella más que nadie se lo merece. Gracias a todos siempre por vuestro cariño», ha concluido.

Durante muchos años, Joaquín y Mercedes formaron un matrimonio envidiable a ojos de la gente. Sin embargo, han sido varias las ocasiones en las que el natural de Barcelona ha manifestado que había algo que le impedía ser feliz al cien por cien y le atormentaba: su doble vida al no querer hacer pública su homosexualidad. «Me ha pasado 40 años inventando una historia de mí mismo. Yo era mi principal enemigo», confesó a Susanna Griso hace un tiempo.

El delicado estado de salud de su madre

Al margen de la polémica generada en torno a su ex mujer, hay algo más que podría empañar el día del matrimonio de Joaquín Torres y Raúl Prieto: el delicado estado de salud en el que se encuentra la madre del arquitecto, Joaquina.

El pasado domingo, de hecho, con motivo del Día de la Madre, Joaquín compartió unas cariñosas y emotivas palabras: «Felicidades a todas las madres por su generosidad y entrega…La mía es mi gran debilidad. Como el tiempo no perdona, ella cada día se me va un poco… no imagino mi mundo sin ella, y mi pena por vivir lo que estoy viviendo es indescriptible», escribió.