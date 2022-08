Suenan campanas de boda. Disfrutando como nunca de su amor, Raúl Prieto y Joaquín Torres han comunicado sus planes de futuro, que están marcados por un próximo enlace para sellar eternamente su amor. Aunque siempre han intentado ser discretos en cuanto a su relación se refiere, una noticia de tal alcance tenía que ser contada en las redes sociales. Y es que, parece que después de dos años de parón por la pandemia, este ha sido el año ideal para retomar las celebraciones por todo lo alto.

Como ya es costumbre, las redes sociales y, sobre todo Instagram, se han convertido ya en un muro personal, donde publicar el día a día y las noticias más importantes de los famosos. En esta ocasión, mientras la pareja disfrutaba de unas merecidas vacaciones estivales en Italia, un post de lo más romántico hizo saltar todas las alarmas sobre un futuro enlace. “Con él siempre y pronto para siempre…”, escribió el director de televisión. Una declaración de amor en toda regla que no pasó desapercibida por Terelu Campos que, apresurándose a hablar de bodorrio sin saber lo que realmente pasaba comentó: “¿Eso quiere decir que vamos a ir de boda??? Me muero de ganas”. Y así ha sido, tras la efusividad de la colaboradora, Joaquín se ha visto en la obligación -o la oportunidad ideal- para contar la buena nueva.

“Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto y, aunque no hablo jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decidido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un ‘anillo’ de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación y le pedí matrimonio al amor de mi vida”, ha comenzado relatando el diseñador arquitectónico. Además, Joaquín ha aprovechado la oportunidad para confesar que estos años no han sido nada fáciles para él, que han estado llenos “de miedo, de remordimientos, de culpas, de vergüenzas…”, pues su mayor prioridad siempre ha sido proteger a sus hijos. No obstante, después de hablar con ellos y recibir su beneplácito, el diseñador ha decidido cumplir su promesa: gritarle al mundo entero quién es el amor de su vida: “Y eso haré la próxima primavera en una ceremonia ante los míos, ante los nuestros”.

Torres, además, ha querido dedicarle una carta muy emotiva a su futuro marido, dejando constancia en las redes sociales y ante más de 110 mil seguidores lo que significa el exdirector de Viva la vida para él: “Raúl, después de mis hijos, lo es TODO. Y darle su sitio y que él me dé el mío es algo que pone punto y seguido a una historia repleta de espinas”. Y es que, su historia de amor no ha sido un camino de rosas, juntos han superado muchos obstáculos, hecho que les ha convertido en los perfectos compañeros de vida: “Una vida en la que he perdido tanto, tanto, tanto tiempo por cobardía…pero ya NO. La cara B del disco es solo nuestra”. Una declaración de amor y de intenciones en toda regla que ha finalizado con un emotivo mensaje, dejando claro que su próxima boda pondrá el broche de oro a su bonita relación: “Raúl, ahora sí que sí. Ahora ya nada puede impedir que sea tuyo y que seas mío para siempre. Te amo”.