El pastizal que ha pagado Marta Riumbau por quedarse embarazada de su primer hijo

Marta Riumbau ganó mucha popularidad a raíz de su relación con Diego Matamoros, el mediático hijo de Kiko Matamoros. La modelo y el influencer ya no están juntos, pero Marta sigue ocupando un papel especial en los medios porque hace unas semanas anunció que estaba embarazada. Ha decidido ser madre soltera y quiere compartir el proceso con sus seguidores. Tal y como ella misma ha contado se ha decantado por la verificación de ovocitos, que es el proceso de congelación de los mismos. Marta disfruta de un vínculo muy especial con sus fans y se ha atrevido a desvelar el dinero que ha pagado por cumplir su sueño.

«Depende de la clínica, pero yo os puedo contar lo que me ha costado a mí. Os hablo de vitrificar que es lo que más me estáis preguntado y es de lo que hemos hablado. Es dos mil y pico el tratamiento y luego la medicación. Depende de cuánto estés, porque a veces necesitas un poquito más, pero contad con mil y algo. Yo en mi caso me lo tuve que hacer dos veces y luego ya el otro proceso», ha empezado diciendo.

En un primer momento muchos comentarios fueron a parar a Diego Matamoros. Acababa de romper su noviazgo con Marta y hubo quien pensó que el bebé era suyo, pero Marta Riumbau siempre ha sido muy sincera y aclaró que todo había sido una confusión. El hijo de Kiko Matamoros prefiere estar al margen de la crónica social. Cuando se dio a conocer aireó ciertos detalles de su vida privada y ahora ha adoptado una posición mucho más discreta, por eso no está dispuesto a hablar de su trayectoria sentimental.

¿Cuánto dinero se ha gastado Marta Marta Riumbau?

La ex novia de Diego Matamoros disfruta de una posición privilegiada en los medios de comunicación. Se dedica a generar contenido en Instagram y otras redes sociales, un negocio que da muy buenos resultados. En este sentido no ha tenido ningún problema y ha podido apostar por los profesionales que le han dado confianza. Su deseo es que el público sepa toda la verdad y esa es la razón por la que ha puesto encima de la mesa las cifras exactas que cuesta seguir su tratamiento

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Riumbau (@riumbaumarta)

«Hay que tener en cuenta también que para llegar al final, digamos una fecundación, tienes que vitrificar y desvitrificar. Son dos procesos que pagas. Si directamente haces la estimulación ovárica, te sacan los ovocitos y pasas al otro proceso, te estás saltando pasos, con lo cual, es más económico. Ese proceso será como unos 7.000 y pico, más la medicación. Pero yo no me lo he hecho así», ha comentado con total naturalidad ante sus 738.000 seguidores.

Marta Rimbau no conoce al donante

No es la primera famosa que sigue un tratamiento de estas características para quedarse embarazada y las dudas siempre son las mismas. No son pocos los que especulan con la identidad del padre del bebé, así que Marta ha dado un paso adelante para asegurar que no le conoce.

«El donante siempre es anónimo, por lo menos aquí en España, a no ser que de repente pactes con algún amigo tuyo, con algún conocido que sea obviamente esa persona el donante. Pero si tú escoges que sea de un banco de semen, eso es totalmente anónimo», empieza diciendo. «Lo que hacen es que se parezca lo máximo posible a ti. En mi caso fue raza caucásica, de pelo liso, moreno, ojos verdes y altura, pues un poco más que yo. No se puede escoger absolutamente nada más».

Desde que dio la noticia hay bastantes medios pendientes de ella. Marta Riumbau está actuando desde una postura muy honesta y eso le ha beneficiado de cara a sus seguidores, tanto es así que su ejército no deja de crecer.

Su relación actual con Diego Matamoros

Diego Matamoros quiere estar lejos de cualquier conflicto mediático, pero la verdad siempre termina viendo la luz, por eso todo el mundo sabe cómo se lleva con Marta. Romper el noviazgo no fue fácil, aunque ambos pensaron que era lo mejor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Matamoros (@diegomatflo)

«Esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Ha sido el resultado de un profundo autoanálisis y comprensión de lo que ambos necesitamos en este momento de nuestras vidas. A pesar de los cambios, hemos seguido viviendo en la misma casa, apoyándonos el uno en el otro en nuestros caminos individuales hacia el crecimiento y la felicidad, sin que ninguna de las partes se canse de la existencia de la otra», escribió la ex pareja en un comunicado.

El hijo de Kiko Matamoros pasa mucho tiempo con Marta, tanto que se deja ver por su casa con frecuencia.