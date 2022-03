La borrasca Celia que ha afectado a nuestro país en los últimos días nos ha llevado a sufrir además de una gran calima de polvo procedente del desierto del Sáhara. Algo que no sucedía desde hacía décadas y que ha dejado además varias precipitaciones y una lluvia de barro por la que muchos coches han quedado cubiertos hasta arriba de barro y suciedad. Si ese es tu caso, es importante que lo limpies cuanto antes. No sólo debido a que no es recomendable dejar el coche sucio mucho tiempo si no quieres que acabe rayado, sino porque además circular con el coche lleno de calima podría costarte una buena multa.

Lo que pagarás si no limpias el coche

No es sólo por estética o por el buen cuidado de tu coche. Si dejas la suciedad acumulada tras la calima en tu vehículo y se te ocurre circular con él estando sucio, corres el riesgo de acabar siendo multado por la DGT.

Tenemos que explicar sin embargo que no es algo que se deba a la calima de estos días. Es decir, no es una multa nueva que haya surgido a raíz de como han acabado muchos coches debido a la lluvia de barro, sino que existe desde hace tiempo aunque es ahora cuando son muchas las personas que están enfrentándose a ella al circular con el coche cubierto de barro.

Según la normativa de la DGT, entre las obligaciones que tienen todos los conductores, está la de mantener su coche mínimamente limpio para que no afecte a la visibilidad y al hecho de conducir de forma segura. Es decir, que si nos ven circulando con los cristales cubiertos, no sólo de barro o de polvo del desierto, sino también de suciedad en general o de cualquier otro elemento que impida que veamos bien al conducir en condiciones de seguridad, podemos enfrentar una multa cuyo importe puede establecerse entre los 80 y los 200 euros (sin retirada de puntos).

¿De qué dependerá que paguemos más o menos si nos multan? Pues de las partes del vehículo que llevamos sucias. En el caso de la luna delantera así como la trasera, si la llevamos llenas de barro la multa será de 80 euros.

Anotemos también que el hecho de llevar los limpiaparabrisas en mal estado (porque están muy gastados o porque no funcionan bien), es susceptible de que nos sancionen

La multa por llevar la matrícula sucia

No nos fijemos solo en las lunas o cristales del coche. Tengamos cuidado con la matricula que debe estar siempre visible para que el coche pueda ser identificado en cualquier momento, de modo que si vemos que se ha cubierto también de polvo tendremos que limpiarla si no queremos acabar con una multa que puede ser de 200 euros. Y en el caso de que tapemos algún número o letra de manera consciente podemos pagar un importe mayor además de la retirada de 6 puntos del carnet.

Tengamos también en cuenta que no podemos ponernos a limpiar el coche en la calle sin más. Hacerlo puede llevar a que nos multen con una sanción municipal entre los 30 y los 3.000 euros.