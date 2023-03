El pasado más desconocido de Loles León: este fue uno de sus primeros trabajos

Loles León se encontró en uno de sus primeros trabajos como cualquier joven que quiere abrirse camino en el mundo de la interpretación. Loles no lo ha tenido nada fácil, pero eso no significa que no haya llegado a lo más alto después de un esfuerzo continuado. La actriz que ahora tiene 71 años y participa en ‘Tu cara me suena’ no ha dudado en abrirse en canal, hablando de su familia. Loles León es hija de unos andaluces que llegaron a Barcelona dispuestos a ganarse la vida con churrerías.

Este fue uno de los primeros trabajos de Loles León

Los churros son uno de los productos nacionales con los que ganarse la vida era más fácil hace unos años. La mezcla de agua y harina, frita y rebozada con un poco de azúcar ha dado lugar a unas empresas que siempre triunfan, las churrerías. Es imposible no ver una instalada y no querer disfrutar de unos buenos churros.

Los padres de Loles León colocaron su churrería en la Barceloneta y empezaron a trabajar para mantener a sus hijos y darles lo mejor. Loles no dudó en ayudar a la familia como antes se hacía, los niños trabajaban junto a sus padres para iniciarse en el mundo laboral y saber lo qué costaba mantenerse.

Además de vender y hacer churros, Loles también trabajó como dependienta en una tienda de Barcelona. Necesitaba ingresos para ir viendo como su sueño se cumplía, siendo independiente y no dudando en conseguir triunfar, en un negocio en el que realmente podría haber llegado hasta lo más alto. Seguro que los churros le dieron muchas alegrías a su familia, pero no era el destino de Loles.

Triunfó en Barcelona y decidió establecerse en Madrid, donde despegó del todo en los años 80. Esta mujer lleva décadas siendo todo un referente, primero como Vedette cuando era más joven y después como gran actriz. Su simpatía y desparpajo le viene de casa, como dependienta seguro que aprendió muchísimo.

Se nota que sabe tratar bien a las personas y con una sonrisa es capaz de transmitir muchísimo, Loles León recuerda con cariño a sus padres y todo lo que le enseñaron. Con trabajo duro y una fuerza de voluntad enorme, ha logrado lo imposible, mantenerse como actriz y dedicarse a lo que más le gusta.