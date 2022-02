Loles León hará 72 años el próximo mes de agosto pero quién lo diría. La incombustible actriz es una de las más veteranas del panorama nacional, además de estar en el olimpo de las más respetadas. Sin embargo, no todo fue fácil hasta llegar a este punto. De sus comienzos y de cómo consiguió triunfar en el cine ha hablado durante su última participación en televisión.

La intérprete ha visitado el plató de La Roca, el programa de Nuria Roca en La Sexta. El objetivo era presentar Una Noche con ella, su nueva función teatral en forma de musical, que ha realizado junto a Juan Luis Iborra y que sirve para repasar su vida. Una vida marcada por su vocación artística.

🔴 @loles_leon: «Desde que llegué a Madrid yo iba a todas las productoras a pedir trabajo» #LaRoca16 ▶ https://t.co/VS2ck9CLWv pic.twitter.com/ZBMWxrSTtV — La Roca (@LaRocaLaSexta) February 6, 2022

Loles León ha desgranado su estrategia para conseguir papeles cuando tan solo era una joven actriz que acababa de llegar a Madrid en busca de una oportunidad: «Yo siempre lo he hecho desde que llegué a Madrid en los años 80, yo iba a todas las productoras a pedir trabajo. Y en el cine igual, iba a los directores, les decía que me gustaría trabajar con ellos y les preguntaba si tenían algún papel para su próxima película», comenta.

Sin duda, un ejemplo para todos aquellos jóvenes actores y actrices que quieren hacerse hueco en una industria tan complicada. Ni siquiera le importaba el aspecto económico: «Yo no he pedido dinero, he pedido trabajos que podía hacer yo», relataba. Y es que es tremendamente importante que los directores sepan de tu existencia: «Si tú no estás ahí, no se acuerdan. Y tienes que aparecer y decir: ‘Hola, soy fulana de tal, estoy en tal sitio, ¿puedes venir a verme? Estoy actuando y me gustaría trabajar contigo’», explica.

De ese modo consiguió convertirse en objetivo de uno de los cineastas patrios más afamados, Pedro Almodóvar. «Estrené en Madrid le dije que, por favor, que si podía venir y dijo que pa’lante que le gustaba mucho y mira dónde hemos llegado», dijo. Las dos primeras cintas que hizo con el manchego fueron Mujeres al borde de un ataque de nervios y Átame. Ambas hicieron que despegase hasta el estrellato. Y es que no hay nada que se le resista a Loles León. Especialmente memorables son sus papeles en comedia en ficciones televisivas como La que se avecina o Aquí no hay quien viva.

Su carrera está llena de películas inolvidables, pero hay algo que se le ha resistido por el momento: un premio Goya. Ha estado nominada en hasta tres ocasiones (Átame, Libertarias y La niña de tus ojos) pero nunca ha conseguido levantar el cabezón. Precisamente, los galardones más importantes del séptimo arte español celebran este próximo sábado 12 de febrero su 36ª edición. Esta vez el punto de encuentro de lo más granado del cine será el Palau de Les Arts de Valencia, en plena ciudad de las Artes y las Ciencias.